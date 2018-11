Is het een goed idee om te gaan praten met vaccinatieweigeraars?

Blokhuis doet een poging de dalende vaccinatiegraad in Nederland te keren. Hij laat alle 16- en 17-jarigen die niet zijn ingeënt vanaf volgend jaar oproepen om alsnog hun prikken te halen. Ouders die hun kinderen niet laten inenten, worden uitgenodigd voor een gesprek met daartoe getrainde zorgmedewerkers. En de overheid gaat onder andere op social media actief weerwoord bieden aan onjuiste informatie over vaccinatie. Gaat het zo lukken de trend te keren? Of zijn hardere maatregelen nodig, zoals een vaccinatieplicht?

Een aantal mensen zul je niet kunnen overtuigen, maar ik denk dat er veel meer zijn die geen diep gevoelde overtuiging hebben Roland Pierik

De vaccinatiegraad in Nederland is de afgelopen vijf jaar gedaald: bij de meeste vaccins met zo’n 2 of 3 procent. Blokhuis wil die trend keren voor er echt grote risico’s ontstaan. Op dit moment wordt de doelstelling van 90 procent voor vrijwel alle vaccins nog gehaald. Alleen de relatief nieuwe vaccinatie tegen baarmoederhalskanker voor 14-jarige meisjes duikt daar ver onder, met 46 procent.

Roland Pierik, universitair hoofddocent rechtsfilosofie, is verklaard voorstander van een landelijke vaccinatieplicht voor alle kinderen op kinderdagverblijven. Daarvoor vindt Blokhuis het te vroeg, maar als de daling doorzet, dan wil Blokhuis ‘meer verplichtende maatregelen’ overwegen. Pierik is daar blij mee: “Hij sluit verplichte vaccinatie niet langer uit.”

Open gesprek met een arts Maar, zegt Pierik, die gesprekken met ouders, die kunnen best werken. “Ik ben zelf heel actief met het geven van informatie op social media, maar dat helpt niet veel. Een open gesprek met een arts doet dat wel, denk ik.” Staan geharnaste tegenstanders van vaccinatie daar wel voor open? “Een aantal mensen zul je niet kunnen overtuigen, maar ik denk dat er veel meer zijn die niet een heel diep gevoelde overtuiging hebben. Die vinden het onpraktisch voor werk om twee dagen met een ziek kind te zitten na een vaccinatie. En die denken dat het toch niet uitmaakt. Als je die in een gesprek kunt uitleggen dat er wel degelijk gevaar is als je kind onbeschermd blijft, kun je hen best overhalen.” Marcel Verweij, hoogleraar filosofie aan Wageningen University, is eveneens voorstander van verplicht vaccineren. “Wie echt geen vertrouwen heeft in de overheid of het rijksvaccinatieprogramma bereik je niet. Maar ik sluit niet uit dat je groepen die het niet zo zeker weten, die het standpunt van de buren volgen, in een gesprek wel kunt overhalen”, zegt Verweij. Een vaccinatiegraad van 100 procent is niet nodig, zegt Pierik. Om epidemieën te voorkomen, is 95 procent voldoende. Die paar procenten zijn met de maatregelen van Blokhuis wel te winnen, denkt hij. “Blokhuis is redelijk op tijd. Het probleem is in Nederland nog niet zo groot als in sommige Oost-Europese landen en Italië. Nu is de boel met vrijwillige maatregelen nog te redden. Het zou wel goed zijn voor Blokhuis om een wettelijke vaccinatieplicht voor te bereiden, die ingaat als de vaccinatiegraad bijvoorbeeld onder de 85 procent duikt. Dan wordt het echt gevaarlijk.”

