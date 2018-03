Is een verbod op rotjes haalbaar?

Jawel, zegt de tegenstander. Als je rotjes verbiedt, moet je achter elke boom een agent zetten voor controle. Lukt niet! De kritiek op de uitgelekte kabinetsgedachte om knalvuurwerk te verbieden is voorspelbaar. ‘Betutteling’ is een veelgehoorde reactie, net als ‘weer een mooie traditie naar de knoppen’.

Lees verder na de advertentie

Toch is de groep voorstanders groter. Voor tweederde van de Nederlanders mag al het privévuurwerk weg, bleek al uit een steekproef onder 20.000 panelleden van televisieprogramma 1Vandaag in december 2013. Ook politie en oogartsen bepleiten al jaren een totaalverbod. Zij kregen eind vorig jaar steun van de Onderzoeksraad voor Veiligheid die in een rapport Oud&Nieuw ‘het onveiligste feest van het land’ noemde.

Steden veranderen in oorlogsgebied. Het is de gevaarlijkste dag én nacht Burgemeester Pieter Broertjes van Hilversum

Maar hoe lastig is het een verbod te handhaven? “Als je rotjes verbiedt is het makkelijk, want dan zijn ze in de winkel niet meer verkrijgbaar”, meent burgemeester Pieter Broertjes van Hilversum. Zijn gemeente veranderde het vuurwerkbeleid radicaal. Er is al jaren één centraal siervuurwerk en een privé-afsteekverbod in het centrum.

Toen Broertjes in 2011 aantrad was de vuurwerkschade volgens hem 100.000 euro, bij de laatste jaarwisseling nog maar 10.000. Den Haag is een andere gemeente die naar lokaal maatwerk zoekt. Zij experimenteerde rond Oud en Nieuw met handhaving door bewoners in vuurwerkvrije zones.

Uit de hand gelopen De traditie is totaal uit de hand gelopen, meent Broertjes: “Wij zijn het enige land waar inwoners zelf vuurwerk afsteken. Steden veranderen in oorlogsgebied. Het is de gevaarlijkste dag én nacht.” Tegenstanders van een verbod op rotjes vinden dat eerst het illegale vuurwerk moet worden aangepakt. Dat brengt – met Cobra’s zo krachtig als granaten – veel gevaar met zich mee. “Klopt”, zegt de burgemeester. “Dat moeten we in Europees verband aanvliegen. Denk aan grenscontroles.” Er is volgens hem overleg met Post.nl om dit najaar vaker met speurhonden pakjes te controleren. De illegale markt is groot. Een kwart van het geheel, schat Broertjes. “En ingewikkeld aan te pakken. Dat moeten we doen, maar het hoeft ons niet te beletten op een ander stuk overlast meters te maken.” En hoe overtuig je tegenstanders van een verbod, zoals de VVD-leden die zich tegen het plan van minister Grapperhaus (veiligheid) keren? Broertjes: “Neem ze maar mee naar de ziekenhuizen op 1 januari. We overdrijven echt niet.” Komende maand gaat Grapperhaus officieel reageren op het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid over risico's rond de jaarwisseling. Die bepleit meer middelen voor de politie tegen illegaal vuurwerk, een verbod op letsel veroorzakend vuurwerk als vuurpijlen en op louter overlast gevend knalvuurwerk. Elk jaar belanden 500 mensen door vuurwerk op de eerste hulp. 200 omstanders lopen oogschade op, en gemiddeld valt er één dode. Er zijn zo'n 11.000 incidenten die volgens het Verbond van Verzekeraars tegen de vijftien miljoen schade opleveren.