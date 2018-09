Is een onschuldige logeerpartij het moment om te praten over seks?

Zoon van dertien heeft een uitgebreide vriendenkring, en heel veel vriendinnen, schrijft een moeder. Regelmatig spreekt hij met ze af, soms alleen, soms in groepjes. En er zijn logeerpartijtjes. Zo bivakkeerde hij pas met twee vriendinnen in een tentje in de tuin.

“Ik geloof echt dat zo’n nachtje onschuldig verloopt en mijn dertienjarige is nog heel naïef op seksueel gebied, maar dat gaat natuurlijk rap veranderen”, denkt moeder. Ze doet al heel lang aan seksuele voorlichting en er heerst in het gezin een open sfeer als het aankomt op praten over seks.

“Maar toen ik mijn puber en die twee jonge hindes door mijn tuin zag huppelen, voelde ik toch de urgentie om nog eens met hem te praten. Iets met ‘niet over grenzen gaan’ en ‘hier is het geheime laatje met de condooms’. Is dat een goed plan of moet ik erop vertrouwen dat hij uit zichzelf komt als hij de tijd rijp acht?”

Eerste zoen Puberdeskundige Marina van der Wal publiceerde vorig jaar het boek Vrijbewijs, dat uitlegt hoe je met je kind kunt praten over liefde en seks. Het behandelt werkelijk van alles: van de eerste zoen tot eigenwaarde en porno. Heel open en heel praktisch ook. Zo heeft deze moeder misschien al iets aan de tip om condooms niet in het nachtkastje te bewaren, maar in de badkamer. Geen geheim laatje, bevestigt Van der Wal. “En zorg voor een flinke hoeveelheid zodat het niet meteen opvalt als er een paar zijn verdwenen”, lacht ze. Toch is dit niet het moment om erover te beginnen, zegt ze. Te vaak denken volwassenen vanuit hun eigen beleving. “Wij hebben een actief seksleven, bij ons zijn alle erotische knoppen al aan, maar zij zitten nog in een heel ander stadium.” Koppelt moeder deze vriendschap nu aan seks, dan kapt ze meteen alle gesprekken met haar zoon af Marina van der Wal Hoe mooi is het dat deze jongen en die meiden zo met elkaar omgaan, benadrukt ze. “Koppelt moeder deze vriendschap nu aan seks, dan kapt ze meteen alle gesprekken met haar zoon af.”