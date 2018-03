Is een bankemployee wel geschikt voor de operatiekamer?

De komende vier jaar moeten ziekenhuizen, verpleeghuizen, ggz-instellingen en andere zorgorganisaties op zoek naar ruim 100.000 extra medewerkers om de personeelstekorten aan te vullen. Zij komen deels van de scholen, deels uit andere sectoren.

Maar kan dat wel, van een bank naar het ziekenhuis, of van een boekwinkel naar het verpleeghuis? En welke karaktereigenschappen moet een medewerker in de zorg hebben?

In de vacatures komt een aantal eigenschappen vaak terug. Empathisch vermogen, sociale vaardigheid, communicatief, flexibel en zelfstandig zijn. “Er is veel mogelijk voor verschillende mensen”, zegt Wilma Jansen, van samen Voor Betere Zorg (VBZ), dat in Noord-Holland (toekomstig) zorgpersoneel begeleidt. “Er zijn grote verschillen tussen cliënten in de zorg. Daardoor verschilt het nogal wat of je begeleider bent bij een jongerencentrum of verpleegkundige op een operatiekamer. Waarom zou iemand met een mbo- of hbo-opleiding die nu een administratieve baan heeft maar altijd al droomde over de zorg, de stap niet kunnen maken naar een opleiding en alsnog mbo- of hbo-verpleegkundige worden?", vraagt Jansen zich af.

Organisaties binnen de zorg zijn bezig om te schuiven met taken. Wat niet bij de zorg hoort, zoals declareren en andere administratieve taken, verhuist van verzorgenden naar nieuw aan te trekken servicemedewerkers. Ook nieuw, en niet direct een zorgtaak, is de functie van gastvrouw in een verpleeghuis. Dat is een baan waarvoor verkopers in aanmerking komen.

Werk in de zorg betaalt slecht, is een ander vooroordeel. Ook dat valt wel mee. Een administratief medewerker op mbo-niveau met vijf jaar ervaring verdient bruto gemiddeld 2240 euro, zo is te lezen op de website van Loonwijzer. Een baliemedewerker bij een bank met hetzelfde opleidingsniveau en werkervaring zit op 2300 euro. Een mbo-verpleegkundige verdient gemiddeld 2800 euro bruto.

Het imago van de zorg kan hem of haar tegenhouden. Wassen een aankleden is niet iets dat iedereen aanspreekt. Maar wassen en aankleden is vooral het werk van de helpenden en verzorgenden. Dat beeld dat zo sterk het imago van de zorg bepaalt, komt niet overeen met het werk van de meeste medewerkers in de zorg.

Beetje vroeg

Maar wil het een beetje lukken om mensen van andere sectoren naar de zorg te begeleiden? “Die beweging is net op gang gekomen”, zegt Jansen. “We zien hier en daar een instroom vanuit de bancaire sector, maar het is te vroeg om daar uitspraken over te doen.”

“In onze regio werken wij samen met het UWV en allerlei zorgwerkgevers om mensen met belangstelling voor de zorg toe te leiden naar een baan in deze sector. We adviseren geïnteresseerden eerst kennis te laten maken met wat er allemaal mogelijk is. Zij kunnen hulp krijgen van loopbaancoaches in waardoor mensen kunnen nagaan: wat past het beste bij mij? Voor een functie in het jongerenwerk heb je soms net iets anders nodig dan voor het werken in de gehandicaptenzorg of ouderenzorg.”

Mensen kunnen ook vanuit hun privésituatie belangstelling krijgen voor de zorg. “Die krijgen op een andere manier te maken met de zorgsector dan wanneer ze vanuit de schoolbanken komen”, zegt Jansen. “Als het gaat over je kinderen of je ouders, zie je van binnenuit wat de waarde is van werken in de zorg. Hoe mooi is het niet om daar dan ook zelf een bijdrage aan te kunnen leveren.”

