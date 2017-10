Is de verkiezingsuitslag het gevolg van de strijd tussen Oost- en West-Duitsland?

Ik las het met instemming, ik had de week na de verkiezingen in Duitsland doorgebracht, in de Oost-Duitse deelstaten Saksen-Anhalt en Saksen om precies te zijn en had er de welvaart gezien; tegelijkertijd hadden juist hier, vooral in Saksen, velen hun stem uitgebracht op de AfD, die doorgaat voor een pure protestpartij aan de uiterst rechtse flank van het politieke spectrum.

Dus men was er welvarend en ontevreden. Er werd in die week druk geanalyseerd en gepsychoanalyseerd over hoe het zover had kunnen komen: zoveel toeloop bij de partij die toch ook bruine vlekken vertoonde en waarop naast de aanduiding 'burgerlijk-nationaal' ook termen als racistisch en fascistisch werden losgelaten.

Op de bank bij de psychiater lagen met name de Oost-Duitsers, en van hen vooral de mannen. De psychiater is dan steevast een Wessi, of iemand die uit het Oosten komt maar al lang in het westen van Duitsland woont. Vijftien procent van de inwoners van de voormalige DDR volgde die weg sinds de Duitse hereniging: onder hen veel vrouwen en jongeren die in het westen betere kansen zagen, in studie en opleiding. Achter bleef in het Oosten, te midden van gedemonteerde staatsbedrijven en een kapot gereten sociaal vangnet: de oudere en de minder kansrijke man, die moeite kreeg een vrouw te vinden. Onvrede is ook onbevredigd zijn.

Zo wil de analyse zo'n beetje.