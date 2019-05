Is de ov-staking een inspiratiebron geweest? FNV en CNV staken vandaag, hoeveel mensen doen daar aan mee?

Vier protestbijeenkomsten hebben ze georganiseerd: in Groningen, Arnhem, Den Haag en Eindhoven. De manifestaties duren van elf tot één uur. In Den Haag is er na de manifestatie een mars die om 12.15 uur begint. Dinsdagmiddag om drie uur sloot de inschrijvingstermijn, maar dat zegt volgens zegsmannen van FNV en CNV weinig over te verwachten belangstelling.

“We hebben niet veel inschrijvingen gehad. Maar op 18 maart, toen wij ook actie voerden, was het aantal mensen dat op manifestaties aanwezig was veel groter dan het aantal inschrijvers. Dat kan nu ook gebeuren”, meldt het CNV. “Ik heb nog geen idee hoeveel mensen er zullen komen”, zegt de woordvoerder van de FNV. Vakbondsleden die met de trein naar de manifestaties gaan, maar zich niet hebben laten inschrijven, krijgen hun treinkaartje niet vergoed.

De bonden eisen bevriezing van de AOW-leeftijd op 66 jaar en het schrappen van boetes die werkgevers krijgen als mensen voor hun 66ste stoppen

Beide bonden hopen dat de staking bij de ov-bedrijven gisteren een inspiratiebron voor anderen zal zijn. “Bij het ov was de stakingsbereidheid groot, constateert de CNV-zegsman. “Dat is een goed voorteken.” “De staking bij het openbaar vervoer heeft veel aandacht gekregen”, stelt de FNV-woordvoerder. Hij verwacht dat er onder meer in de bouw, metaal en de industrie zal worden gestaakt. Ook in de zorg en het onderwijs proeft hij bereidheid. Schoonmakers op Schiphol staken de hele dag, beveiligingspersoneel doet dat ’s morgens en in de namiddag twee keer 33 minuten. Op Schiphol begint om half één een manifestatie die 66 minuten zal duren.

De bonden willen met hun acties het kabinet verder onder druk zetten. Dat studeert al tijden op een nieuw pensioenstelsel, nadat pogingen om zo’n nieuw stelsel met werkgevers en werknemers te ontwikkelen waren mislukt. De bonden eisen bevriezing van de AOW-leeftijd op 66 jaar en het schrappen van boetes die werkgevers krijgen als mensen voor hun 66ste ophouden met werken. Verder eisen de bonden indexatie van de pensioenen (die stijgen dan met de inflatie mee) én een pensioen voor iedereen, ook voor uitzendkrachten, zelfstandigen en zzp’ers.

