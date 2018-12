Is de labelcultuur wel goed voor onze kinderen?

Als freelancejournalist schrijf ik al jaren over jeugdzorg, onderwijs en diagnostiek. Hoe kinderen al vanaf de eerste metingen bij het consultatiebureau worden onderworpen aan het regime van maat en getal baarde mij zorgen.

Kinderen worden steeds vergeleken met een ideaal gemiddelde. We persen kinderen door de mal van normaliteit, en die is in de loop der jaren alleen maar smaller geworden. Het is daarom logisch dat er steeds meer kinderen afwijken. Door mijn journalistieke onderzoek ontmoette ik hoogleraar psychiatrie Floortje Scheepers. Zij vertelde mij over haar bezwaren tegen diagnoses die kinderen in haar praktijk krijgen. Een kind wordt niet gevraagd of het een onderzoek wil naar adhd, autisme of dyslexie, maar die diagnose zal zijn of haar identiteit wel altijd bepalen. Scheepers wil die logge tanker van het groeiend aantal diagnoses in Nederland bijsturen. Ik hoop dat mijn boek daar ook aan bijdraagt.

Labelcultuur

De labelcultuur is een complex verhaal dat zich niet goed laat samenvatten. Scholen, overheden, ouders, medici, pedagogen, digitalisering: er zijn zo veel factoren die er een rol in spelen. Voor een essay in de Volkskrant lichtte ik onlangs het onderdeel uit mijn boek uit over de aandacht die er in onze samenleving uitgaat naar de cognitieve vermogens van het individuele kind. Mijn pleidooi is dat het meer over collectieve intelligentie van de groep moet gaan, de scenius.

Kinderen die afwijken van het gemiddelde en druk zijn, lastig lezen of beter zijn in gym dan in rekenen, zouden niet meteen een medische diagnose moeten krijgen. Zij kunnen ook baat hebben bij een pedagogische aanpak. Ieder kind is anders, en juist door verschillende kinderen bij elkaar te zetten, leren ze de waarde van dat verschil in te zien en samen te werken. Dat helpt ons allemaal. Er zal straks niet één genie zijn dat het klimaatprobleem oplost. We moeten het als groep leren doen.