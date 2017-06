Intimidatie en werken in extreem weer: uitbuiting bij bouw Russische WK-stadions

In een rapport dat vandaag uitkomt, beschrijft Human Rights Watch hoe de werknemers uit arme delen van Rusland of landen als bijvoorbeeld Tadzjikistan, Oezbekistan en Kirgizië regelmatig geen officieel contract krijgen en soms maandenlang niet worden uitbetaald. Bovendien werken arbeiders urenlang zonder passende kleding in extreme omstandigheden, met temperaturen tot 25 graden onder nul.

Als er over die werkomstandigheden wordt geklaagd, worden de werknemers bedreigd of naar huis gestuurd. En als waarnemers van wereldvoetbalbond Fifa de bouwplaats controleren, moeten de werknemers gedwongen in hun woningen blijven. De mensenrechtenorganisatie deed onderzoek in zes van de twaalf speelsteden. HRW sprak met 42 arbeiders in Moskou, Sint Petersburg, Kaliningrad, Rostov, Jekaterinenburg en Sotsji.

Zij wisten hoe er in Rusland wordt gewerkt, en hebben de verplichting hier op te letten. Dat is niet gedaan. HRW

Intimidatie, ontslag, detentie Het rapport echoot bevindingen van mensenrechtenorganisaties van vlak voor de Olympische Spelen van Sotsji in 2014. Toen werden werknemers eveneens geïntimideerd, ontslagen als ze om opheldering vroegen en gedwongen in detentie gehouden. HRW laakt de opstelling van de Fifa. De voetbalbond wist dus wat er kon gebeuren, zegt directeur Minky Worden van HRW. “Zij wisten hoe er in Rusland wordt gewerkt, en hebben de verplichting hier op te letten. Dat is niet gedaan.” Ze beschrijft Sint Petersburg, waar zaterdag de openingswedstrijd van de Confederations Cup wordt gespeeld, het traditionele voorbereidingstoernooi een jaar voor het WK. Uit onderzoek van het Noorse tijdschrift Josimar bleek dat onder meer Noord-Koreanen ‘als slaven’ werden ingezet bij de bouw. Ook in Moskou zijn bij bouwwerkzaamheden in het Mokouse Loezjniki-stadion Noord-Koreanen ingezet, zo bleek vorige maand uit een reportage van de Duitse televisiezender ARD. De Russische autoriteiten ontkennen de aantijgingen van mensenrechtenschendingen ten stelligste. Mensenrechten ‘worden gebruikt als wapen in een politieke strijd’, aldus Maria Zacharova, woordvoerster van het ministerie van buitenlandse zaken, onlangs.

'Verbeterd systeem' De Fifa heeft sinds een jaar een naar eigen zeggen een verbeterd systeem om te controleren op schendingen van mensenrechten. Een voortgangsrapport kwam donderdag uit. In 2016 en 2017 zijn 59 bezoeken gebracht aan stadions in Rusland. Elk kwartaal wordt bij elk stadion een tweedaags bezoek gebracht, aldus de Fifa. Over de resultaten van die bezoeken schrijft de bond niets, op de situatie in Sint-Petersburg na. De Fifa kon onlangs niet ontkennen dat Noord-Koreaanse arbeiders inderdaad in erbarmelijke omstandigheden werkten. Bij een inspectie in maart waren zij niet meer aanwezig, aldus de bond in een statement. Volgens de arbeidersvakbond BWI, die samenwerkt met de Fifa, zijn er vanaf vorig jaar tot nu zeker zeventien doden gevallen bij de bouw van de stadions. Dat is minder dan in Qatar, waar in 2022 het WK wordt georganiseerd en waar veel kritiek is op de situatie van arbeiders, maar wel meer dan voorgaande WK’s.

