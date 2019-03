Internetverkopen detailhandel stijgen minder hard

Bij bedrijven zonder fysieke winkel is de omzet met een groei van 9,9 procent ruim gehalveerd. In het laatste kwartaal van 2017 was deze groei nog 21,1 procent. Geen schrikwekkende ontwikkeling, licht hoofdeconoom van het CBS Peter Hein van Mulligen toe. “De groei is al jaren bovenmatig. Dat die nu iets afzwakt is niet gek, de groei van internetwinkels kan niet oneindig doorgaan. Bovendien is het de groei nog steeds behoorlijk hoog.”

Er zijn steeds minder winkels zonder webshop. Dat heeft zijn weerslag op de omzet van bedrijven die zowel in fysieke winkels als via internet verkopen. De omzet van deze groep was in het laatste kwartaal van 2018 een fikse 26,1 procent hoger dan in het vierde kwartaal van 2017. “Deze omzet zit in de lift omdat steeds meer detailhandelaars die al een traditionele winkel hadden ook een webshop openen”, zegt Van Mulligen.

Winkels in con­su­men­ten­elek­tro­ni­ca zagen vorig jaar voor het eerst sinds 2014 weer een omzetgroei van 2,3 procent

De omzet van de totale detailhandel was in het vierde kwartaal van vorig jaar 3,2 procent hoger dan hetzelfde kwartaal in 2017. Winkels in consumentenelektronica zagen vorig jaar voor het eerst sinds 2014 weer een omzetgroei van 2,3 procent. “Deze sector heeft een lastige tijd achter de rug,” zegt Van Mulligen. Ook voedingsspeciaalzaken als groenteboeren en kaaswinkels zetten na dalingen van de omzet in de eerste drie kwartaal van 2018 in het laatste kwartaal 1,4 procent meer om.

Voor het eerst sinds 2014 hadden drogisterijen een kwartaal waarin de verkopen flink terugliepen met 3,7 procent. Ook zetten ze 0,4 procent minder om dan in het laatste kwartaal van 2017. Deze afname valt in het niet bij de situatie van speelgoedwinkels, die volgens Van Mulligen echt de slag aan het verliezen zijn. De omzet van speelgoedwinkels bleef ook in het laatste kwartaal van 2018 hard kelderen en was 13,1 procent lager dan in 2017. “Dat komt niet omdat mensen geen speelgoed meer kopen,” zegt Van Mulligen, “het wordt alleen steeds meer online gekocht.” Het is dezelfde ontwikkeling die bij speelgoedwinkelketen Intertoys leidde tot faillissement.

Toch blijken detailhandelaren over het algemeen positief in deze eerste maanden van 2019. Het ondernemersvertrouwen is iets lager dan een kwartaal eerder, maar het blijft iets hoger dan het langjarig gemiddelde.

