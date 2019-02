Internationale studenten op fietsles in Nijmegen: ‘Alsjeblieft, geef me iets met vier wielen!’

"Alsjeblieft, geef me iets met vier wielen!", roept Audrey Adhiarini uit Indonesië in lichte paniek. "Wat is dit eng!"

Zo'n twintig studenten die amper of nooit op een fiets hebben gezeten, krijgen hun eerste fietsles bij het Radboud Sportcentrum in Nijmegen. Ze krijgen eerst theorieles over basisregels in het verkeer, zoals de voorrangsregels en hoe je bijvoorbeeld richting aangeeft. En dan de fiets op: balans houden, bochtjes maken en zorgen dat je nergens tegenaan rijdt.

"Als je in Nederland studeert, dan fiets je", zegt Elco van Noort, medewerker van het internationaal bureau van de Radboud Universiteit. "Buitenlandse studenten zijn die fietscultuur echter niet gewend. En dat is jammer, want je integreert veel makkelijker in het studentenleven als je fietst." Ondertussen rent hij hard achter Adhiarini aan om te voorkomen dat ze van haar fiets valt. "Balans is wel een ding. Voor ons is het de normaalste zaak van de wereld, maar fietsen is best een uitdaging."

Een student uit Mexico raakte ernstig gewond toen hij werd geschept op een drukke rotonde

Zo'n driehonderd buitenlandse studenten kwamen afgelopen week naar Nijmegen, de meesten blijven hier tot de zomervakantie. In heel Nederland neemt het aantal internationale studenten al jaren toe. Vorig jaar waren er in totaal 122.000 studenten uit 162 landen om hier een opleiding te volgen aan een hogeschool of universiteit.

Veiligheid Het Nuffic, de Nederlandse organisatie voor internationalisering in het onderwijs, legt in de bijeenkomsten voor buitenlandse studenten die hiernaartoe komen al uit dat Nederland een fietsland is. "Het is een mooi initiatief om hen ook daadwerkelijk fietsles te geven. Het is goed voor hun integratie en draagt bij aan de verkeersveiligheid." Veel buitenlandse studenten vergissen zich in de drukte, kennen de geschreven en ongeschreven regels niet. Haaientanden? Nooit van gehoord. En dus kan het gevaarlijk zijn om deel te nemen aan het verkeer. "Fietsongelukken lijken onder buitenlandse studenten vaker voor te komen", aldus Van Noort. Zo raakte afgelopen oktober een student uit Mexico in Nijmegen ernstig gewond toen hij werd geschept op een drukke rotonde bij de universiteitsbibliotheek. Exacte cijfers zijn er niet. Wat de studenten zelf vooral zorgen baart, is dat je binnenkort een boete krijgt als je je telefoon op de fiets gebruikt. "Het is ook mijn routeplanner, dus hoe vind ik dan de weg?", zegt Adhiarini. De fietsworkshop is een experiment. Van Noort: "In de zomer komen er veel meer studenten. Als dit goed gaat, willen we de workshop zeker uitbreiden." Voor vandaag houdt Adhiarini het voor gezien. De oefenfiets is eigenlijk te groot voor haar, wat het niet makkelijker maakt. "Ik koop een kinderfiets en dan fiets ik straks overal zelf naartoe, let maar op!"

