Internationale gemeenschap werkt hard aan vrede, maar verdient goed aan oorlog

De internationale gemeenschap mag hard werken aan vrede, ondertussen verdient ze flink aan oorlog. Vooral in het Midden-Oosten zorgden gewapende conflicten niet alleen voor humanitair leed, maar ook voor een groeiende afzetmarkt. De wapeninvoer is er de afgelopen jaren verdubbeld. Een derde van de wereldwijde wapenexport ging in de jaren 2013-2017 naar het Midden-Oosten.

De VS, Rusland, Frankrijk, Duitsland en China zijn de vijf grootste exporteurs. Nederland staat op plaats tien

Het Stockholm International Peace Research Institute (Sipri) doet onafhankelijk onderzoek naar bewapening en kwam gisteren met nieuwe cijfers. Daaruit blijkt dat de Duitse export van wapens naar het Midden-Oosten met 109 procent is gegroeid. Amerika, de grootste exporteur, zag de omzet met 25 procent stijgen. De helft van de Amerikaanse wapenexport gaat naar het Midden-Oosten.

Sipri vergelijkt de periodes 2008-2012 en 2013-2017 en kijkt niet naar geld maar naar volumes. Door gemiddeldes van vijf jaar te nemen, worden incidentele uitschieters gedempt. Het gaat Sipri om grote wapens.

Afrikaanse markt krimpt Veel landen zijn betrokken bij de gewapende conflicten in Jemen, Syrië en Irak. "Wijdverspreide gewelddadige conflicten in het Midden-Oosten en de bezorgdheid om mensenrechten leidden in West-Europa en Noord-Amerika tot een politiek debat over inperking van de wapenverkopen", zegt Sipri-onderzoeker Pieter Wezeman. "Toch blijven de VS en Europese landen de belangrijkste wapenexporteurs naar die regio en leverden ze ruim 98 procent van de wapens die Saudi-Arabië importeerde." Sipri beschikt over een database met wapentransacties van 1950 tot heden. Sinds begin deze eeuw vertoont de wereldwijde wapenhandel een stijgende lijn. Naar schatting was de internationale wapenhandel in 2015 91 miljard dollar waard. Tegenover groeiende verkopen in het Midden-Oosten, Azië en Oceanië stond de afgelopen jaren een dalende afzet in Afrika, de Amerika's en Europa.