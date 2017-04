Integreren in je eentje

Zohre Norouzi is zo'n nieuwkomer. Als minderjarige komt ze uit Afghanistan naar Nederland, door een gaatje in de regelgeving hoeft ze geen inburgeringscursus of taalcursus te doen. Zohres ouders en broertje mogen niet blijven, haar vriendinnen uit het azc wonen in Groningen. Haar nieuwe leven begint ze dus helemaal alleen vanuit haar appartement in een buitenwijk van Alphen aan den Rijn.

Lees verder na de advertentie

Ze mist haar familie, maar Zohre zet haar schouders eronder. Nederlandse thee - ‘in van die zakjes’- moet ze niet, maar verder vindt ze alles aan haar nieuwe thuisland geweldig. De vrijheid, de mensen, de kansen. Ze wil dolgraag integreren, maar waar moet ze beginnen? Ze is eenzaam en verzuipt in de bureaucratie. Wat is een eigen risico? Hoe vind ik een baan? Hoe meld ik me aan voor een school?

Vanaf zaterdag 22 april toert Zohre samen met theatermaakster Marjolijn van Heemstra het hele land. In het toneelstuk Zohre, een Afghaans Nederlandse soap staat het verhaal van Zohre centraal, met in de hoofdrol: Zohre zelf.

Lees en bekijk het hele verhaal van Zohre op zohre.trouw.nl.

Trouw.nl is vernieuwd. Ter kennismaking mag u nu gratis onze artikelen lezen.