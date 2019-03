Inspectie SZW kijkt naar werkdruk financiële sector

Het is reden voor de Inspectie SZW, die toezicht houdt op de werkvloer, om te controleren of accountantsbureaus genoeg doen om dit te voorkomen.

Lees verder na de advertentie

Het moet niet zo zijn dat je elke avond doodmoe op de bank neervalt

“Naar de top willen is oké, maar het moet op een goede manier ­gebeuren”, zegt een woordvoerder van de Inspectie SZW. “Het moet niet zo zijn dat je elke avond doodmoe op de bank neervalt.” Met het vermoeden dat te veel jonge medewerkers in de financiële sector dat wel doen, voert de vroegere ­arbeidsinspectie dit jaar controles uit bij accountantsbureaus. “Daar is een hogere druk om te presteren en snel werk van hoge kwaliteit af te leveren”, aldus de woordvoerder

Uit onderzoek van universiteit Nyenrode uit 2017 blijkt dat door de hoge werkdruk de kwaliteit van het werk van jonge medewerkers in de accountancy-sector in het ­geding komt. Volgens het onderzoek is de werkdruk onder andere te wijten aan capaciteitstekort, onrealistische planningen en hoge verwachtingen van klanten. Dit zorgt voor verlies van scherpte, een afvinkmentaliteit en een ‘grote stappen snel thuis’-werkwijze, zo schrijft het onderzoek.

Bedrijven zijn verplicht beleid te hebben om werkdruk en werkstress tegen te gaan. Zo moet er een onafhankelijke vertrouwenspersoon zijn. Wanneer er geen goed beleid is, geeft de inspectie advies.

Werkdruk en werkstress vallen net als agressie en pesten op de werkvloer onder PSA, psychosociale arbeidsbelasting. Uit eerdere controles van de Inspectie bleek de PSA hoog bij onder meer gerechtsdeurwaarders, gevangenismedewerkers en in de zorg.

Lees ook: