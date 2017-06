Inschatting arts net zo belangrijk als protocollen

Een patiënt is niet per se goed geholpen als zijn arts hem een behandeling geeft die bewezen effectief is. Artsen en verpleegkundigen moeten hun zorgpraktijk op veel meer stoelen dan alleen wetenschappelijk bewijs, vindt de Raad voor de Volksgezondheid en Samenleving (RVS).

Het is een illusie dat evidence based practice, zoals dat in het jargon heet, de basis is voor goede zorg. Geef zorgverleners de ruimte om hun onzekerheid te omarmen, daar komen ze verder mee, schrijft de raad in een vandaag verschijnend advies aan het kabinet.

Die nadruk op wetenschappelijk bewijs heeft sinds eind vorige eeuw een grote vlucht genomen, aldus de Raad. Bewijs geeft houvast. Een arts heeft nu strakke protocollen. Als hij die volgt hoeft hij niet te vrezen voor de tuchtraad. En zorgverzekeraars, de Inspectie en het ministerie hebben nu meetbare criteria waar ze zorgverleners op kunnen afrekenen.

Schijnzekerheid

Maar meer dan schijnzekerheid is het niet, zegt Jan Kremer, lid van de raad en hoogleraar voortplantingsgeneeskunde aan het Radboudumc in Nijmegen. Zelfs als drie klinische studies in de VS zeggen dat een pil werkt, of een behandeling effectief is, wil dat niet zeggen dat meneer Visser uit Zevenaar er baat bij heeft. Misschien is hij veel ouder dan de mensen op wie de behandeling is uitgetest, drinkt hij meer, of is hij simpelweg van het verkeerde geslacht. Context, daar gaat het om, vindt de raad. Onder context vat de raad óók wetenschappelijk bewijs, zegt Kremer, maar daarnaast de ervaring van de arts, morele dilemma's en wat de buitenwereld vindt, en natuurlijk de wensen van de patiënt.

Want leest een 45-jarige met kanker op de site van zijn ziekenhuis dat patiënten daar een grote kans hebben om na vijf jaar nog in leven te zijn, dan geeft hem dat vast hoop, zegt Kremer. "Maar is die patiënt tachtig jaar, en wil hij vooral sterven met zo min mogelijk pijn, dan krijgt hij geen goede zorg als zijn arts nog eens vijf levensjaren nastreeft."

De raad wil niet terug naar de paternalistische dokter van weleer, die deed wat hem goeddunkte omdat hij de wijsheid in pacht had, benadrukt Kremer. "We willen een stap vooruit."