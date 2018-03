Innovatie asbestverwijdering is omstreden

Bij asbestverwijdering wordt al jaren gewerkt met een innovatie waarvan niet zeker is of deze veilig is. Het gaat om de methode Minicontainment, waarbij werknemers geen adembeschermingsmiddelen dragen. De Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Inspectie SZW) geeft per mail toe dat op basis van bij hen bekende gegevens niet vastgesteld kan worden of er sprake is van blootstelling aan de kankerverwekkende stof asbest. Toch werken er naar schatting dagelijks tientallen mensen van zeker veertien bedrijven met de methode.

Bij Minicontainment wordt een doorzichtige kast over een met asbest besmet object, zoals een vensterbank, geplaatst. Via afgesloten gaten kunnen asbestsaneerders het voorwerp in de kast schoonmaken en het asbest verwijderen. Het werken met Minicontainment heeft een groot voordeel. Buiten de kast hoeft de ruimte niet te worden ingericht op asbestsanering waardoor mensen die er mee werken niet het bekende beschermende maanmannetjespak hoeven te dragen. De methode wordt zelfs gebruikt terwijl bewoners thuis zijn.

De methode bevat een aantal kritische handelingen waarvan wij willen dat deze beschreven en getoetst worden. Dat is nu nog niet het geval Jody Schinkel, asbestdeskundige bij TNO

Onderzoeksbureau TNO, dat voor de Inspectie SZW asbestonderzoek uitvoert, heeft de Inspectie geadviseerd dat het onwenselijk is dat het systeem van Minicontainment op steeds grotere schaal wordt toegepast zonder dat er duidelijkheid is over de veiligheid hiervan.

Jody Schinkel, asbestdeskundige bij TNO, bevestigt dit. “Als deskundige zou ik het totaalplaatje eerst onderzocht willen zien voor er mee wordt gewerkt. De methode bevat een aantal kritische handelingen waarvan wij willen dat deze beschreven en getoetst worden. Dat is nu nog niet het geval.”

Meer gegevens Inmiddels heeft de Inspectie het bedrijf dat de methode op de markt heeft gebracht, gevraagd met aanvullende gegevens over blootstelling te komen omdat de huidige geen uitsluitsel bieden, aldus de Inspectie. Ook heeft de Inspectie TNO gevraagd mee te kijken bij Minicontainment. Het is opmerkelijk dat de Inspectie SZW deze stappen nu pas zet. Al in 2015 en in 2016 heeft een toezichthouder van de Inspectie een krabbel gezet na controle van een plek waar met Minicontainment werd gewerkt. Die krabbels zijn voor Minicontainment aanleiding geweest te zeggen dat de methode ‘veilig’ gebruikt kan worden. Wel liet de Inspectie na die eerste controle via een mail aan Minicontainment weten: ‘een stempel van ons op je innovatieve ontwikkeling ga je niet krijgen’. Dat de Inspectie SZW nu pas actie onderneemt is tevens opmerkelijk omdat verschillende asbestverwijderingsbedrijven sinds 2016 hun zorgen over de veiligheid van Minicontainment hebben geuit bij inspecteurs van de toezichthouder. Zorgen zijn er over het gebruik van een stofzuiger die nodig is om onderdruk op de doorzichtige kast te houden zodat asbestdeeltjes weggezogen worden. Deze stofzuiger staat naast de afgesloten kast in de ruimte waar mensen zonder adembescherming werken of wonen, soms staat zelfs een bed of een bank naast de stofzuiger.