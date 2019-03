ING ook in Italië op de vingers getikt vanwege gebrekkige controle op witwassen

Volgens persbureau Reuters waren de vele verzoeken om rechtshulp uit andere landen aanleiding voor het Italiaanse OM om de centrale bank op de hoogte te stellen. Een onderzoek, uitgevoerd in de periode oktober 2018 -januari 2019, bracht zoveel onvolkomenheden bij ING aan het licht dat de bank geen nieuwe klanten meer mag aannemen. Zo zou het mogelijk zijn geweest om bankrekeningen te openen bij ING zonder dat de bank de identiteit van de rekeninghouder kende. Daarnaast zou ING onvoldoende zicht hebben op transacties via de rekeningen. Op die manier zou het wel erg makkelijk worden om via ING geld wit te wassen.

Volgens de Italiaanse zakenkrant Il Sole 24 Ore zouden oplichters via gangbare verkoopplatformen als Amazon of Airbnb te werk zijn gegaan. Normaal gesproken vinden de betalingen via die platformen plaats, maar nu zouden kopers zijn gevraagd het geld te storten op rekeningen van ING in Italië. Naar de producten of diensten konden de kopers vervolgens fluiten.

Het Italiaanse Openbaar Ministerie heeft de afgelopen tijd tientallen rechtshulpverzoeken uit verschillende Europese landen gekregen over oplichtingspraktijken via rekeningen bij ING in het land. Dat lijkt de belangrijkste aanleiding voor de aangekondigde vervolging van ING in Italië, en het besluit van de Italiaanse centrale bank om ING voorlopig te verbieden nog nieuwe klanten aan te nemen.

Vaker in de problemen

Voor ING is het het zoveelste bericht in korte tijd dat de bank veel te weinig doet om witwassen via de rekeningen tegen te gaan. Twee weken geleden werd duidelijk dat het kantoor van de bank in Moskou jarenlang een klant had waarvan het kantoor in België al had vermoed dat die betrokken was bij witwassen. En in september moest de bank diep door het stof, en een boete van 775 miljoen euro betalen, toen het Nederlandse OM concludeerde dat er jarenlang vrijwel niets was gedaan om witwassen via ING in ­Nederland te voorkomen.

ING reageert op de nieuwe witwaszaken met verwijzingen naar het verbeterprogramma dat is afgesproken met het Nederlandse OM, en toezichthouder De Nederlandsche Bank. Maar die schikking betreft alleen de activiteiten van ING in Nederland. Alleen al voor dat onderdeel is volgens het OM een ‘langjarig verbeterprogramma’ nodig om de bank op het niveau te krijgen dat het voldoet aan wet- en ­regelgeving om witwassen tegen te gaan.

De beloofde snelheid heeft als keerzijde dat de bank minder goed zicht heeft op wie de nieuwe klanten eigenlijk zijn

Voor andere landen is het de vraag hoe strikt de controles van de bank met betrekking tot klant- en transactieonderzoek is. ING maakte de afgelopen jaren een forse groei door in veel Europese landen, waaronder Duitsland, Spanje, Polen en ook Italië. De bank werd geroemd om zijn uniforme aanpak – de zogeheten Model Bank – die het wil ontwikkelen en uitrollen over heel Europa. In Tsjechië is in 2018 al begonnen met deze aanpak, en de bedoeling is diezelfde ­methode nog dit jaar in Spanje, Frankrijk en Italië toe te passen.