Ineke Bijnagte (1964-2018) had altijd een rode pen op zak bij het lezen van de krant

Met een enorme voortvarendheid pakte ze de binnenkomende kopij op. Ze gaf fikse kritiek waar ze dacht dat het beter kon, maar combineerde dat met de wijsheid dat de perfecte krant ook de krant is die nooit op tijd bij de drukker ligt, en dus niet bezorgd en gelezen wordt.

Ineke wist wat iedereen nodig had om een goede krant te maken die wel op tijd komt. Dat is een soms onzichtbare en ook wat ondankbare taak, als de olie die een raderwerk laat draaien. Het betekent continu de verbinding leggen tussen de schrijvers, de beeldredacteuren en de vormgevers, en duidelijkheid scheppen voor iedereen over hoe de pagina’s eruit gaan zien. Die duidelijkheid schiep ze, dat is waar soms de ondankbaarheid van deze taak komt kijken, maar ze deed het met een balans tussen autoriteit en tact waar geen speld tussen te krijgen was.