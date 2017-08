Indië-herdenking in de regen

Bij het Indisch Monument werden de slachtoffers herdacht van de bezetting die in maart 1942, 75 jaar geleden, begon. Drie jaar later, op 15 augustus 1945, capituleerde Japan en kwam er een eind aan de Tweede Wereldoorlog.

Lees verder na de advertentie

Premier Mark Rutte en staatssecretaris Martin van Rijn (volksgezondheid, welzijn en sport) legden een krans namens het kabinet en ook anderen, onder wie de Haagse burgemeester Pauline Krikke en oud-minister Piet Hein Donner, president van de Oorlogsgravenstichting, legden kransen bij het monument in de Scheveningse Bosjes.

Een historisch vliegtuig dat gisteren over de bijeenkomst vloog, kwam bij terugkeer in Lelystad in moeilijkheden

Na het traditionele defilé bij het monument volgde een bijeenkomst met optredens en een Indisch buffet in het Haagse World Forum. Dat gebeurde dit jaar voor het eerst. Centrale thema was 'Verhalen Over Leven', over hoe persoonlijke verhalen en ervaringen doorleven in de huidige en komende generaties.

Een historisch vliegtuig dat gisteren over de bijeenkomst in Den Haag vloog, kwam bij terugkeer naar zijn thuishaven Lelystad in moeilijkheden. Het neuswiel weigerde dienst. Brandweer en ambulances rukten uit, terwijl het toestel van het type Catalina uit 1941 rondjes bleef cirkelen. Toen de schuimblusvoertuigen en ambulances op hun plaats stonden, zette het toestel, de Karel Doorman, de landing in en kwam veilig aan de grond.

Zaterdag zal op landgoed Bronbeek bij Arnhem worden herdacht dat onder de Japanse bezetting de Burma-spoorlijn werd aangelegd, dwars door de Thaise en Burmese jungle. Van de bijna 18.000 krijgsgevangenen uit Nederlands-Indië overleefden 2782 de bouw van het 'dodenspoor' niet.

Het kabinet maakte vorige week bekend dat het extra geld uittrekt voor de Indische gemeenschap in Nederland: tot 2022 1,5 miljoen euro per jaar en daarna jaarlijks 1 miljoen.

Lees ook: Indisch en beschroomd: 'Het was vergeten en je aanpassen'

© ANP

Premier Rutte legde een krans namens de regering. © ANP

De Voorzitter van de Tweede Kamer, Khadija Arib bij de Indische plaquette in het Tweede Kamergebouw. © ANP

Trouw.nl is vernieuwd. Vanaf nu is onbeperkte toegang tot Trouw.nl alleen voor (proef)abonnees.