Indiaas dorpshoofd strijdt voor betere toekomst voor de meisjes

"Voor ons kleinkind zal het leven heel anders zijn." Vier generaties vrouwen zitten op het erfje achter hun huis in Bibipur, een dorp drie uur rijden van de Indiase hoofdstad New Delhi. Onder een afdakje ligt een stapel gedroogde koeievlaaien, die als brandstof worden gebruikt, ernaast staat een elektrische wasmachine.

Overgrootmoeder Chander Devi trouwde op haar 15de en kan niet lezen of schrijven. Haar schoondochter Jagwanti en kleindochter Manju Devi gingen tot hun 16de naar school en trouwden ook jong. Maar baby Anshika van twee maanden groeit op in een 'ander soort samenleving', zegt Jagwanti hoopvol. "Zij zal verder leren en een baan buiten het dorp krijgen."

Dorpshoofd

Een paar jaar geleden hadden deze vrouwen niet over een ander soort samenleving durven dromen. Verandering kwam met de 35-jarige Sunil Jaglan, die in 2010 tot dorpshoofd werd gekozen. Jaglan werd in Bibipur geboren, maar studeerde computerwetenschappen in een nabijgelegen stad. Toen in 2012 zijn oudste dochter werd geboren - in 2014 volgde een tweede dochter - realiseerde hij zich: "Dit is niet de wereld waarin ik wil dat mijn dochters opgroeien. Ik kreeg overal negatieve reacties op het feit dat ik een meisje had gekregen, terwijl ik juist dolgelukkig was."

Sindsdien heeft Jaglan het dorp op de kaart gezet met de ene na de andere actie om de positie van meisjes en vrouwen te verbeteren. De door hem bedachte slogan 'Beti bachao' ('Red de meisjes'), wordt inmiddels in heel Noord-India gebruikt. Hij liet traditionele dorpsoudsten uit alle omringende dorpen een eed afleggen tegen meisjesabortus. Dit komt nog zo vaak voor in India, dat bij de laatste volkstelling voor elke 1000 jongens onder de 5 jaar slechts 915 meisjes werden geteld. In de deelstaat Haryana, waarin Bibipur ligt, waren dit zelfs maar 834 meisjes, het laagste aantal van het land.