India: Seks met een minderjarige bruid is verkrachting

Een man maakt zich schuldig aan verkrachting als hij seks heeft met een meisje onder de achttien jaar, ook als ze zijn echtgenote is. Dat heeft het Constitutioneel Hof in India bepaald. Voorvechters van vrouwenrechten zien de uitspraak als een belangrijke overwinning in de strijd tegen kindhuwelijken.

Deze uitspraak van het Hof corrigeert een historisch onrecht ten opzichte van meisjes

Tot nu toe was het Indiase recht op dit punt onduidelijk. Er gold enerzijds al wel een wettelijke minimumleeftijd van achttien jaar voor het hebben van seks. Anderzijds was er ook een wetsbepaling waarin stond dat een man seks mocht hebben met een meisje van vijftien, als ze zijn echtgenote was. Het Hof heeft deze tweede bepaling ongeldig verklaard. "Seksuele gemeenschap van een getrouwde man met zijn minderjarige vrouw onder de achttien jaar is verkrachting", stelt het Hof.

Mijlpaal Activisten hopen dat het arrest van dinsdag zal helpen om kindhuwelijken terug te dringen. "Deze uitspraak is een mijlpaal", aldus Vikram Srivastava van de pressiegroep Independent Thought, die samen met anderen de zaak aanbracht, tegen de BBC. "Dit corrigeert een historisch onrecht ten opzichte van meisjes." Huwelijken worden in India vaak door ouders gearrangeerd en kindhuwelijken zijn wijdverbreid. De wettelijke minimumleeftijd om te trouwen is weliswaar 18 jaar voor vrouwen en 21 jaar voor mannen, maar voor de grote moslimminderheid geldt in familiekwesties in beginsel de sharia, het islamitisch recht, waardoor meisjes vanaf de puberteit huwbaar zijn. Volgens de Indiase rechtspraak komt dit er op neer dat een moslimmeisje vanaf vijftien jaar mag trouwen. Voor de hindoemeerderheid gelden wel de wettelijke minimumleeftijden, maar ook in die gemeenschap komen kindhuwelijken in de praktijk veel voor. Minderjarige partners trouwen dan volgens de hindoegebruiken en registreren hun huwelijk pas officieel als ze meerderjarig zijn.