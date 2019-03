IND voorkomt principiële uitspraak over staatlozen in Nederland

Zaak gewonnen en toch niet blij. De staatloze Palestijn Nayif Negim krijgt, na jaren in een juridisch limbo te hebben verkeerd, hoogstwaarschijnlijk alsnog een verblijfsvergunning.

Zijn advocaat Frank van Haren denkt dat de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) daarmee een principiële uitspraak uit de weg wil gaan. En zo’n uitspraak over het lot van staatlozen in Nederland was juist waar Van Haren op aanstuurt. Daar zouden meer ‘Negims’ baat bij kunnen hebben.

De IND kondigde begin deze week aan nog eens naar de zaak van Negim te kijken en voorkwam daarmee dat de rechter gisteren zo’n principiële uitspraak kon doen.

“Helaas moet ik zeggen dat deze wijze van werken bijna standaard is voor de IND”, zegt Van Haren. “Als Nederland klem dreigt te komen te zitten, zorgen ze dat een zaak wordt ingetrokken.” Hij baalt. “Het is vreselijk frustrerend, en dubbel. Waarschijnlijk goed nieuws voor Negim, maar een stap terug in wat we in bredere zin proberen te bereiken.”

Duidelijkheid

De advocaat wil duidelijkheid over hoe de IND en de Dienst Terugkeer & Vertrek (DT&V) moeten omgaan met mensen die terug moeten naar hun land, maar Nederland niet kunnen verlaten, hoe ze ook hun best doen. Negim is staatloos en geen enkel land wil hem opnemen. Daarover is iedereen het eens.

Toch zegt de DT&V dat hij niet genoeg zijn best heeft gedaan, waardoor de IND hem geen verblijfsvergunning wil geven. “Bij wie moet ik nu aankloppen om bezwaar te maken tegen die redenering?”, wilde Van Haren weten. Niet bij ons, zeggen beide diensten, en wijzen naar elkaar.

Over die kwestie zouden drie rechters gisteren oordelen, in een zaak die sinds november speelt. Maar na de aankondiging van de IND dat ze opnieuw naar de zaak van Negim zal kijken, ging de zitting gisteren vooral over de procedure. Waarom, wilde de rechter weten, wordt de zaak van Negim op het allerlaatste moment heropend? De IND was er onduidelijk over. ‘Volkomen onverwacht’ zou de DT&V het oordeel dat Negim niet genoeg zijn best heeft gedaan om Nederland te verlaten hebben ingetrokken. Daarop zou de IND hebben gedacht: dan moeten wij er ook nog maar eens naar kijken.

Toen kwam het probleem op tafel dat Van Haren had willen bespreken: hoewel de IND ook namens de DT&V op de zitting was, zei de gemachtigde niet te weten waarom de DT&V zijn oordeel over Negims inspanningen had veranderd.

Nu er gisteren geen principiële uitspraak over staatlozen kwam, vreest Van Haren dat die er voorlopig ook niet komt. “Het kan nog jaren duren voor we weer een zaak hebben waarin we de relatie tussen de DT&V en de IND op deze manier voor de rechter kunnen brengen.”