Incidenten en overlast bij Zuiderparkbad in Den Haag

Het is mis bij het gemeentelijke zwembad Zuiderpark in Den Haag: groepen jongeren randen vrouwelijke bezoekers aan, vernielen het interieur en bedreigen en intimideren medewerkers. Dat staat in een brief van anonieme (oud)-medewerkers van het Zuiderpark zwembad, gericht aan de lokale Haagse politieke partij Groep van Mos. “Vrouwelijke collega’s worden dagelijks voor kankerhoer uitgemaakt, geïntimideerd en bespuugd”, staat te lezen. “Dagelijks is er politie assistentie nodig.” Volgens de brievenschrijvers gaat het vooral om Marokkaanse en Turkse jongeren die overlast veroorzaken.

Volgens Richard de Mos, oud-PVV’er die zijn eigen lokale partij heeft opgericht, schreven twintig (oud)-zwembadmedewerkers de brief omdat ze de ‘doofpotcultuur’ zat waren. “Van meldingen wordt geen aangifte gedaan, het zwembadbestuur veegt problemen onder het tapijt”, zegt de Mos. “Terwijl je dit soort gedrag keihard aan moet pakken. Of het nou om Henk of Ahmed gaat.”

Aantal incidenten De kwestie werd gisteren in de Haagse gemeenteraad besproken. Wethouder Rabin Baldewsingh van Sociale zaken, Werkgelegenheid, Wijkaanpak en Sport, noemt de berichten ‘zorgelijk’ en erkent dat er problemen zijn in het gemeentelijke bad. Het Zuiderpark kent meer incidenten dan andere zwembaden in de stad, zegt hij. Om hoeveel incidenten het precies gaat, kan nog hij niet zeggen: het aantal meldingen van aanranding, vernieling en andere incidenten wordt op dit moment uitgezocht, bevestigde ook de Haagse politie. De wethouder verwacht de gegevens volgende maand te kunnen delen. Bekend was volgens Baldewsingh dat er dit jaar enkele meldingen zijn geweest van meisjes die ‘onheus zijn aangeraakt’. Tien bezoekers is de toegang van het bad ontzegd. Het ging overigens niet enkel om Turkse en Marokkaanse namen, zoals de brief suggereert, aldus de wethouder. Dat het zou gaan om ‘islamterreur’ noemde hij dan ook ‘de grootste onzin’. Op sociale en lokale media werd gisteren ongerust gereageerd op het nieuws door bezoekers en Haagse inwoners. Dat er al langer problemen waren bij het zwembad, lijkt te worden bevestigd door online recensies van bezoekers die eerder overlast hadden ervaren. Wethouder Baldewsingh liet de raad gisteren weten dat hij zich beraadt op maatregelen. Een mogelijkheid is een persoonsgebonden pasje voor bezoekers, zoals in andere gemeenten wordt gebruikt. Vanwege de onrust schakelde Baldewsingh gisteren extra beveiliging bij het zwembad in. “In een zwembad moet je je veilig voelen”, zei hij tegen de raad. Vandaag gaat hij in gesprek met de medewerkers van het bad. Volgens de wethouder herkenden niet alle medewerkers zich in het beeld dat in de brief wordt geschetst. Raadsleden, zoals VVD’er Monique van der Bijl, drukten de wethouder op het hart de brievenschrijvers te vragen om zich kenbaar te maken, zodat de problemen uit de anonimiteit worden gehaald en worden aangepakt.

