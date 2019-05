Inchecken per bankpas bevalt goed, maar de landelijke invoering is vooralsnog te duur

De deuren van het ov-poortje open laten zwiepen door in te checken met je bankpas of creditcard: voor een select groepje treinreizigers is het tussen Leiden en Den Haag al mogelijk. Deze reizigers doen mee aan een proef van de Nederlandse ov-bedrijven en Translink, het bedrijf achter de ov-chipkaart. Na dit systeem vier maanden te hebben uitgeprobeerd, zijn de proefpersonen ‘overwegend positief’.

Lees verder na de advertentie

“Technisch verloopt de proef goed”, zegt een woordvoerder van de NS. “Reizigers checken in en uit met hun bankpas of creditcard en aan het einde van de dag worden de kosten van hun rekening afgeschreven.” Dat het technisch allemaal goed gaat, is al heel wat. Eerder deed Translink al een proef met het in- en uitchecken met de mobiele telefoon. Dit experiment mislukte eind 2017. Translink concludeerde toen dat de techniek ‘nog niet voldoende ­door­timmerd en gestandaardiseerd’ was.

Maar de proef met betaalpassen gaat een stuk beter. Wel zijn er klachten over het beperkte aantal poortjes waar de betaalpas kan worden gebruikt. “Per station hebben we maar één paaltje geschikt gemaakt voor deze manier van inchecken”, zegt de NS-woordvoerder. “Ook is de ervaring dat het inchecken langzamer gaat dan met een ov-chipkaart.”

Van de duizend personen die zich hebben aangemeld voor het experiment hebben 271 mensen al een of meerdere keren gebruikgemaakt van het in- en uitchecken met hun bankpas of creditcard. In totaal maakten zij 1783 reizen sinds half januari, toen de proef startte. Een derde gebruikt een creditcard, de rest een bankpas. Via een app krijgen de reizigers inzicht in hun reizen en in de reiskosten. Het experiment loopt nog tot juli.

Mega-investering Het in- en uitchecken per bankpas moet het uiteindelijk makkelijker maken voor sporadische reizigers en toeristen om gebruik te maken van het ov. “Voor sommige mensen is de drempel om een ov-chipkaart aan te schaffen toch behoorlijk hoog”, zegt de NS-woordvoerder. “Dat los je hiermee op.” Toch laat de landelijke invoering nog op zich wachten. “Daarvoor moet je namelijk alle poortjes ombouwen. Daar is een mega-investering voor nodig, omdat het inchecken per bankpas anders werkt dan met de ov-chipkaart.” Op de ov-chipkaart worden digitaal gegevens geschreven over het saldo en de reizen die er zijn gemaakt. Bij een bankpas staan alle gegevens in een centraal systeem, waarmee het poortje bij het in- en uitchecken moet communiceren. Een software-update is volgens de woordvoerder van de NS niet voldoende. “Er moet echt andere hardware in.” Hoeveel zo’n ombouwoperatie precies zou gaan kosten, kan de woordvoerder nog niet zeggen.

Lees ook: