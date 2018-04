In Zuilichem komt een megakas, maar waar slapen de fruitplukkers?

De mogelijke komst van 350 Polen op de plek van een voormalig partycentrum leidde in het Gelderse dorp Zuilichem tot een hoop onrust. Er wonen binnenkort al 500 arbeidsmigranten in het dorpje in de Bommelerwaard. "Nog meer? Dat willen we niet."

Uit de akker steken stalen palen, zo ver het oog reikt. Het is het karkas van een enorme fruitkas die hier verrijst: 28 hectare maar liefst. De 1700 inwoners van Zuilichem, gelegen tussen Maas en Waal, zijn niet anders gewend dan tussen de kassen te wonen. Door beleid van de provincie Gelderland worden de kassen echter steeds groter. En hoe pluk je 56 voetbalvelden vol aardbeien of frambozen in korte tijd? Met heel veel mensen. Mensen die amper of eigenlijk niet te vinden zijn in de Bommelerwaard zelf. Arbeidsmigranten zijn een uitkomst en niet alleen voor het seizoenswerk in de kassen. In de omgeving zijn een paar grote distributiecentra gebouwd waar ook duizenden arbeidsmigranten aan het werk zijn.

In het plukseizoen wonen hier 850 ar­beids­mi­gran­ten en komt dus de helft van ons dorp uit Polen. Er is hier niets te beleven, wat moeten zij doen in hun vrije tijd? Stef den Tek, inwoner van Zuilichem

In Zuilichem wonen ongeveer honderd arbeidsmigranten in het dorp, mensen die er voor langere tijd blijven en die hun plek hebben gevonden. Voor de nieuwe megakas zijn zo'n 400 mensen nodig. De fruitteler gaat deze huisvesten op eigen terrein, in houten barakken vol met stapelbedden.

Een paar maanden geleden werd bekend dat de gemeente Zaltbommel, waar Zuilichem onder valt, op het terrein van een voormalig partycentrum nog eens 350 arbeidsmigranten wil gaan huisvesten voor tien jaar. "Daar schrokken we van", zegt inwoner Stef den Tek. "Dan wonen hier tijdens het plukseizoen 850 arbeidsmigranten en komt dus de helft van ons dorp uit Polen. In een dorp dat niet meer voorzieningen heeft dan een kleine supermarkt en een voetbalvereniging. Er is hier niets te beleven, wat moeten zij doen in hun vrije tijd? We snappen dat ondernemers personeel nodig hebben, maar de belangen van bewoners tellen ook mee."

Den Tek richtte met andere inwoners een actiegroep op en na felle discussies tussen bewoners en politici werden de plannen in elk geval tot dit najaar in de ijskast gezet. "Fijn voor nu, maar het is geen echte oplossing. We zien dat veel gemeenten in de buurt hier mee worstelen. Het wordt tijd dat dit vraagstuk nu eens serieus wordt opgepakt."

Eric van Dijk, Statenlid voor de SP in Gelderland, vindt dat de provincie mee moet denken over een oplossing. "We hebben gemeenten voor een deel met het probleem opgezadeld door te kiezen voor herstructurering van de tuinbouw in Gelderland. Er komen grote kassen aan de randen van de dorpen. Niemand heeft er klaarblijkelijk over nagedacht waar al die tijdelijke arbeidskrachten moeten wonen. Het huisvesten bij de tuinder, met veel stapelbedden in kleine ruimtes en weinig voorzieningen vind ik geen menswaardige oplossing."

