In Zuid-Korea krijgen studenten les in daten in ruil voor studiepunten

"Jij, wil je daar gaan zitten? En jij dáár? En jullie, graag hierheen. In deze klas zit niemand alleen." Jang Jae-sook, hoogleraar aan Dongguk Universiteit in Seoul dirigeert met zwaaiende armgebaren de studenten naar een andere zitplek. Het is het eerste college van haar vak 'Inleiding tot de liefde' van dit semester. Jang wil dat alle studenten naast elkaar gaan zitten, een voorbode van wat komen gaat. Een van de onderdelen van het vak is dat studenten vier keer daten met een van hun medestudenten.

Lees verder na de advertentie

Laat dat toevallig ook het doel zijn van de aanwezige mannelijke populatie, die veruit in de meerderheid is. Iedereen moet naar voren komen om zich voor te stellen aan de klas. Gedisciplineerd stellen ze zich rij voor rij achter elkaar op. "Ik hoop dat ik een paar leuke dates vind", zegt een student als het zijn beurt is om zich voor te stellen. "Ik heb twee bijbaantjes dus de dates betalen, is geen probleem", grapt hij.

De studiedruk is zo hoog dat elk jaar als de toe­la­tings­tes­ten voor universiteiten zijn, er een golf zelfmoorden onder jongeren is

Jang's college leert de studenten hoe je een relatie aangaat en onderhoudt. Want daar hebben jonge mensen tegenwoordig amper tijd voor, legt ze uit. De Zuid-Koreaanse samenleving is extreem veeleisend. De studiedruk is zo hoog dat elk jaar als de toelatingstesten voor universiteiten zijn, er een golf zelfmoorden onder jongeren is. Daarnaast is de werkdruk enorm: Zuid-Koreanen maken na Mexicanen de langste werkdagen ter wereld. Geen wonder dat daten er dan bij inschiet. "Jongeren weten niet meer hoe je iemand moet leren kennen en bijvoorbeeld een gesprek gaande houdt", zegt Jang. "Zuid-Korea is een individualistische samenleving geworden. Er zijn zoveel dingen die je als single kan ondernemen. Als ik nu jong was, zou ik misschien ook geen relatie willen."

Geboortecijfer De drukke maatschappij heeft ook gevolgen voor de demografie. Omdat er minder en later getrouwd wordt, zijn er minder kinderen. Het geboortecijfer is al jaren een van de laagste ter wereld. Vorig jaar werden er 357.000 baby's geboren op een bevolking van 51 miljoen mensen. Bijna de helft van de stellen die begin dertig is, heeft geen kinderen. De Zuid-Koreaanse overheid probeert het geboortecijfer al jaren omhoog te krijgen met subsidies op vruchtbaarheidsbehandelingen, voorrang op de woningmarkt, belastingvoordeel en betere kinderopvang. De laatste stimuleringsmaatregel in het rijtje is de aankondiging deze zomer de 68-urige werkweek terug te schroeven naar 52 uur. Hoewel het college van Jang, tot nu toe één relatie opleverde, is dat niet haar doel. Ze hoopt dat studenten opgedane sociale vaardigheden toepassen in hun toekomstige relaties. "Ik wil dat mijn studenten oefenen zich in een ander te verplaatsen en proberen iemands eigenschappen te accepteren, in plaats van die te willen veranderen." Ook het bespreken van gevoelige onderwerpen als seks, abortus (illegaal in Korea) en geweld in relaties schuwt docent Jang niet Ook het bespreken van gevoelige onderwerpen als seks, abortus (illegaal in Korea) en geweld in relaties schuwt Jang niet. Dat is best bijzonder voor een land waar de #MeToo-discussie pas enkele weken geleden is losgebarsten en seksuele intimidatie voor het eerst openlijk besproken wordt. Maar de studenten reageren heel positief, zegt Jang. "Ze voelen dat ze hier open kunnen zijn en niet worden veroordeeld of beoordeeld." Dat blijkt al tijdens het voorstelrondje, dat al bijna als een eerste date fungeert. De studenten zijn eerlijk en transparant over hun wensenlijstje: "Ik houd niet van lange meisjes, ze moeten korter dan 165 cm zijn", zegt een van de studenten. "Dit vak is drie studiepunten, een of twee meer vergeleken met andere vakken. Dat maakte het wel aantrekkelijk", bekent een ander.