In Westland zijn Polen welkom om te werken, niet om te wonen

Het uitzendbureau heeft Dominika Tarnowska (30) ondergebracht in een kamer in Vlaardingen. Daar bevalt het haar beter dan in het zogenoemde Polenhotel in Hoek van Holland waar zij eerder verbleef. “Ik sliep daar met een vriendin in een klein kamertje, de vloer was altijd vies. In Vlaardingen heb ik wél contact met de Nederlandse buren. We hebben laatst zelfs een glas wijn met ze gedronken.”

Tarnowska – piercings in haar neus, een grote tatoeage op haar borstkas – verkoopt hotdogs in supermarkt U Polaka in Maasdijk. Dat dorp in de gemeente Westland kwam deze week in het nieuws, toen de raad in allerijl van vakantie werd teruggeroepen. Er moest een bestemmingsplan worden aangepast om de komst van een nieuw Polenhotel te voorkomen.

Geven de Polen overlast? Een meerderheid van de gemeenteraad vindt van wel. Tijdens de besloten raadsvergadering van dinsdag wilden, op de PvdA na, alle partijen het bestemmingsplan ‘Honderdland fase 2’ aanpassen. Vlakbij die locatie ligt het al bestaande Polenhotel, waar ruim driehonderd arbeidsmigranten kunnen worden ondergebracht. Maasdijk heeft zo’n 4500 inwoners, zegt fractievoorzitter Peter Duijsens van Westland Verstandig. “We kunnen niet nog zo’n hotel erbij gebruiken.”

Ik zeg wel eens: Polen zijn katholiek, ze werken hard en ze zuipen veel. Het zijn net Westlanders Nico de Gier, raadslid PvdA

Urgente kwestie Waar veel raadsleden het ook over eens zijn: de aanloop naar de vergadering en de communicatie erover verdienen geen schoonheidsprijs. De nationale pers heeft zich op de lokale kwestie gestort. Duijsens: “Zo ontstaat toch weer het beeld van bananenrepubliek Westland.” De politieke cultuur in Westland lag de afgelopen jaren vaker onder vuur. Voormalig burgemeester Sjaak van der Tak kwam in opspraak toen hij een kunstinstelling op eigen houtje subsidie toezegde. Zijn opvolgster, waarnemend burgemeester Agnes van Ardenne, weigerde journalisten in de raadszaal. Afgelopen week werd er al te makkelijk omgesprongen met de raad. Zo kregen raadsleden pas een uur voor de vergadering te horen om welke ‘urgente kwestie’ het ging. Tijdens de vergadering werden ze voor een voldongen feit gesteld: huis-aan-huisblad Groot Westland was al naar de drukker, met daarin het bericht dat het bestemmingsplan was aangepast, voordat de raad überhaupt een beslissing had genomen. Er zijn moties van wantrouwen voor minder ingediend, erkent raadsnestor Nico de Gier (PvdA).