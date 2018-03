In veryupt Katendrecht verlangt men terug naar de hoertjes van weleer

Sjaan Mastenbroek (69) heeft in haar leven nergens anders gewoond dan in de Rechthuisstraat. Ze is getuige geweest van de metamorfose die het schiereiland in de Maas de laatste tien jaar heeft ondergaan en die zich in straf tempo doorzet. Het leefklimaat op Katendrecht is enorm verbeterd, zo geeft ze toe, maar ze kan verschrikkelijk terugverlangen naar die oude tijd toen de 'meiden' nog voor de deuren stonden en accordeons in cafés voor reuring zorgden.

Anno 2018 heeft de Kaap, zoals de bijnaam luidt, weinig meer van die zinderende buurt met prostituees en feestende zeelieden die samen met Rotterdammers uit andere wijken in de talrijke cafés hun vertier zochten. In de jaren zeventig verhardde de prostitutie, namen de overlast en het drugsgebruik toe. Kapenezen en souteneurs raakten met elkaar slaags, waarop de gemeente besloot een einde te maken aan de prostitutie.

In dezelfde jaren verdwenen industrie en havenactiviteiten naar andere plekken van de stad en sloeg de verloedering verder toe. Vanaf pakweg 2000 gingen oude panden en loodsen tegen de vlakte om plaats te maken voor nieuwbouwwoningen die meestal werden gekocht door mensen van buiten Katendrecht.

"De wijk barst nu van de yuppen", zegt Mastenbroek lachend met een weids gebaar. Overdag is het doodstil op straat. Mastenbroek en haar man zijn in de weer met plantjes in perkjes langs de gevel. Contact met de vaak hoogopgeleide buren is er nauwelijks. "Als het mooi weer is, zitten wij buiten. Zie je die jaloezieën aan de overkant, die gaan nooit open. Ze sluiten zich een beetje af. Mag natuurlijk, maar gezellig is anders."

Ze erkent dat de wijk enorm is opgeknapt, maar daar van genieten is er niet bij. De Delistraat waar het krioelt van de restaurantjes en hippe winkels, daar geeft ze niet om. "Al die liflafjes, dat hoeft voor mij niet. Geef mij maar de Hollandse pot."

Met nostalgie denkt zij terug aan de vrouwen van lichte zeden uit haar jeugd. "Geweldige meiden waren dat jôh. Je hoorde geen onvertogen woord van ze. Ooit vroeg zo'n vrouw aan mij, ik was zo'n acht jaar oud, of ik boodschappen voor haar wilde doen. Natuurlijk wilde ik dat. Van haar moest ik wel eerst aan mijn vader en moeder vragen of dat mocht. Wij hadden nooit last van ze en van drugs merkte ik niks."

Gewone Rotterdammers Mastenbroek voelt zich, al met al, nog wel thuis op Katendrecht. "Maar de verdeling moet anders, wat minder yuppen. Mensen met een kleine beurs hebben hier geen kans. Huurhuizen doen hier duizend euro per maand. Niet normaal toch? Weet je wat ze voor een driekamerflat vragen in de oude Fenix-loods die ze nu ombouwen? Vijf ton! Gewone Rotterdammers kunnen dat niet betalen." Wat politieke partijen over woningbouw zeggen, weet Mastenbroek niet. "Ik ben politiek niet zo onderlegd. Ik stem straks Leefbaar Rotterdam. Wat moet ik anders? Ik ben Rotterdammer, dus stem ik Rotterdam." Van huis uit stemde zij altijd PvdA, maar die partij heeft afgedaan. "Die zijn te makkelijk met asielzoekers en komen niet meer voor arbeiders op. Wij hebben het niet slecht hoor, dat geef ik toe, maar PvdA stemmen we niet meer."

Beste veiligheidscijfers Buurtgenoot Mini Schoenmaker (74) weet wel iets van de plaatselijke politiek, maar niet veel. Ze stemt VVD, zoals ze al bijna haar hele leven doet. "Al die partijen en afsplitsingen tegenwoordig, ik vind het zo onoverzichtelijk." Vanaf 2004 woont zij met haar man in een woontoren op de kop van het schiereiland die uitkijkt op de rivier en het SS Rotterdam. Jarenlang woonden zij in Oudewater (Utrecht), maar toen de kinderen het huis uit waren, wilden zij wat anders. "We wonen met verschrikkelijk veel plezier op Katendrecht", zegt Schoenmaker. "We hebben rondgekeken in plaatsen als Zeist en IJsselstein, maar toch kozen we voor deze plek met dit uitzicht. Maar, heel eerlijk gezegd, aanvankelijk had ik wel mijn bedenkingen. Toen we voor het eerst het eiland opreden schrok ik van de vervallen panden en andere ellende. De Delistraat, die nu zo prachtig is, was helemaal dichtgetimmerd. Restaurant Kwiezien was de eerste die daar zijn deuren opende. Petje af voor zo'n pionier." Nu is het in Katendrecht, met een van de beste veiligheidscijfers van Rotterdam, perfect volgens Schoenmaker. "In de zomer is de Delistraat met de terrasjes heel gezellig. Altijd wat te doen. Je hebt daar Walhalla Kantine en Walhalla Theater met leuke voorstellingen. Maar we zitten ook zo in de stad waar een groot aanbod aan cultuur is. Tot mijn vreugde is onlangs een gezondheidscentrum geopend en hoeven we voor medicijnen en een dokter niet meer het eiland af."