In verpleeghuis De Leeuwenhoek krijgen ouderen soms een klap

In het Rotterdamse verpleeghuis De Leeuwenhoek zijn het afgelopen jaar diverse bewoners mishandeld door verzorgend personeel en medebewoners. De mishandelingen lopen uiteen van verbale agressie (schreeuwen en uitschelden) tot daadwerkelijk fysiek geweld (blauwe plekken). Dat blijkt uit onderzoek van Trouw, op basis van de getuigenissen van een klokkenluider en documenten die het verhaal ondersteunen. Gijsbert van Herk, voorzitter van de raad van bestuur van Humanitas, de stichting waaronder het verpleeghuis valt, zegt dat hij een deel van de klachten herkent.

Lees verder na de advertentie

Eerder dit jaar meldde Humanitas één incident in De Leeuwenhoek bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Wat er precies gebeurde, kan zowel Humanitas als de inspectie om privacyredenen niet zeggen. Wel is bekend dat een forensisch arts is langs geweest en dat is overwogen aangifte te doen bij de politie.

De Leeuwenhoek, waar ouderen met dementie wonen, was een van de verpleeghuizen die in 2016 op de zwarte lijst van de inspectie verscheen

De Leeuwenhoek, waar ouderen met dementie wonen, was een van de verpleeghuizen die in 2016 op de zwarte lijst van de inspectie verscheen. Vorig jaar verdween De Leeuwenhoek van de lijst. De komende weken is het verpleeghuis het decor van een televisieserie die morgen begint. Maar volgens de ingewijde bleven de misstanden verborgen voor de makers van de tv­-serie. Zo zou volgens de anonieme bron het zorgpersoneel niet alleen fysiek geweld gebruiken, maar ook stelen en cliënten belangrijke behandelingen onthouden, zoals medicatie geven.

Sarah en David Blom, beiden ouderenpsychologen, zijn net als Trouw benaderd door de klokkenluider en deden onderzoek. Ook zij spraken met familie, de klokkenluider, lazen interne stukken en zagen foto’s van verwondingen. “Mensonterend”, reageert Sarah Blom. “Dit zijn we nooit eerder tegengekomen. De slachtoffers en hun familieleden moeten per direct veilig worden gesteld. Maar ook de medewerkers zelf moeten echt geholpen worden.”

Uit de gesprekken en documenten blijkt dat de behandelaars – de artsen, psychiaters, fysiotherapeuten en verpleegkundig specialisten – dit jaar een brandbrief hebben gestuurd naar het management. Daarin dreigden zij hun verantwoordelijkheid neer te leggen (lees: ze kunnen niet meer instaan voor de veiligheid van hun cliënten).

De bevindingen van Trouw en Blom worden verder bevestigd door gesprekken met een familie, van wie de moeder in het verpleeghuis woont. De familie wil anoniem blijven, om de moeder te beschermen. Ze vertellen over verwaarlozing van hun moeder, over personeel dat andere bewoners hard en bestraffend toespreekt. Moeder had vorig jaar steeds vaker blauwe plekken. Eenmaal was haar bovenarm en een deel van haar rug bont en blauw. Nadat hierover een klacht werd ingediend bij het tehuis, hoorde de familie er naar eigen zeggen nooit meer iets over.

Van Herk vindt dat de misstanden te groot worden gemaakt. Op het totale aantal van 10.000 cliënten van Humanitas zijn er ‘superweinig’ incidenten, zegt Van Herk. Hij voegt er aan toe dat De Leeuwenhoek in het centrum van multicultureel Rotterdam staat. Daar zijn volgens hem de omgangsvormen ruwer dan op het platteland, al is dat ‘natuurlijk geen excuus’. “Als er iets mis gaat, grijpen we direct in. Maar wat thuis en op straat gebeurt, zie je ook in het verpleeghuis,” zegt hij. “Er gebeuren dingen die in andere verpleeghuizen, in plattelandsgemeenten bijvoorbeeld, niet gebeuren. Dat komt omdat je in Rotterdam te maken hebt met 160 verschillende culturen die allemaal samenkomen op die locatie. Als wij met de Nederlandse bril van een hbo-verpleegkundige uit Maastricht naar de zorg in De Leeuwenhoek kijken, ja, dan gebeuren er dingen die niet kunnen. Kijk je er met een Antilliaanse bril naar, dan vraag je je af: wat is het probleem?”

Vandaag in de Verdieping: Frustraties en klappen in een ‘lastig’ verpleeghuis