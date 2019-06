In uitzichtloos Gaza geldt: krijg kinderen en nog meer kinderen

De loods is mudvol, de opwinding voelbaar. Meer dan zesduizend koppels uit elke hoek van de Gazastrook hebben ingetekend voor de loting. Slechts honderd zullen worden uitverkoren. De mannen roken en lachen, maar staren intussen onafgebroken naar de organisatoren. De vrouwen in hun lange mantels laten hun blikken afdwalen naar de schalen met zoete en hartige snacks.

Dan wordt de menigte om stilte verzocht. Een jonge man loopt het podium op en kiest kleine briefjes uit een kom. “De volgende begunstigden van het gratis ivf-programma zijn…”

“Ik kon het niet geloven toen ik onze namen hoorde”, zegt de 34-jarige Omar zes maanden later, terwijl hij zacht het been van zijn vrouw aanraakt. “Het klinkt misschien riskant om kinderen te krijgen in onze omstandigheden”, vervolgt hij. De ruimte is donker en kaal. Hier woont hij met zijn 30 jaar oude vrouw Warda en 27 andere familieleden. “Maar leven zonder kinderen heeft geen betekenis. En Allah zal ons helpen.”

Zijn vrouw glimlacht vermoeid. “Als je eens wist waar we doorheen zijn gegaan”, zegt ze. In 2004 verloor Omar, een voormalige Palestijns strijder, zijn rechteroog door een Israëlische raketaanval. Sindsdien krijgt hij 170 euro per maand van de regering. Daarmee kunnen hij en Warda net het hoofd boven water houden.

Onleefbaar

De Verenigde Naties zeggen dat Gaza in 2020 onleefbaar zal zijn, onder meer in een rapport uit 2017. De situatie is sindsdien alleen maar verder verslechterd. Door de economische blokkade door Israël en de spanningen tussen Hamas en Fatah is er niet meer dan vijf uur per dag elektriciteit en op de meeste dagen maar drie uur. Van de bijna twee miljoen inwoners van Gaza zijn er 1,3 miljoen volledig afhankelijk van humanitaire hulp – hulp die de Amerikaanse president Trump vorig jaar besloot te halveren. Het water is verontreinigd, brandstof is duur, de gezondheidszorg ligt onderuit en de werkloosheid is schrikbarend hoog.

Desondanks rapporteren de VN dat het geboortecijfer in Gaza tot de hoogste in het Midden-Oosten behoort, met gemiddeld 4,5 kinderen per koppel.

“Als direct gevolg van de economische crisis is het aantal ivf-procedures gedaald naar honderd per maand”, zegt Salah al-Rintissi, bestuurder van het Khan Younis Ziekenhuis en woordvoerder van het ministerie van gezondheid. “Maar vier maanden geleden was het nog vier keer zo hoog.”

Receptie van de al-Basmakliniek. © Daniela Sala

Als koppels geen kinderen kunnen krijgen, ligt het altijd aan de vrouw Sabat el-Sa, moeder van een tweeling

Grondlegger van de ivf-praktijk in Gaza is de bestuurder van de bekendste ivf-kliniek in de Gazastrook, medicus Baha al-Ghalayini. In 1996 keerde hij na een verblijf van vier jaar terug uit het Verenigd Koninkrijk. Daar had hij Patrick Steptoe ontmoet, een van de pioniers van de ivf-behandeling. Het kostte Al-Ghalayini tien jaar om de religieuze autoriteiten in Gaza van de voordelen van de behandeling te overtuigen.