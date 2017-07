In Thailand golven de wegen, de veranda's zinken weg

Bij het Jae Jum Seafood-restaurant zorgt een zachte zeebries voor verkoeling in de tropische hitte. Een dunne, langwerpige boot vaart met hoge snelheid voorbij; het geluid van de buitenboordmotor klinkt overal bovenuit. Net buiten het restaurant inspecteert Prirada In-Klay de bouw van een nieuwe pier. "Een paar dagen geleden stortte de vorige pier in het water", vertelt de restauranteigenaresse. "'s Ochtends zagen we de eerste scheuren in het beton, in de middag was de pier verdwenen."

Prirada (42) maakt zich zorgen. Wonend aan de rand van Bangkok, zag ze de afgelopen vijf jaar een klein kanaal voorgoed veranderen in een brede rivier. De jaarlijks terugkerende overstromingen worden steeds heviger en de grond waarop ze staat, zakt letterlijk onder haar voeten weg.

Prirada's zorgen zijn terecht. De Thaise hoofdstad zinkt en kan volgens experts van Thailand's National Reform Council in 2032 grotendeels onder water staan. In Bang Khun Thian, een buitenwijk van Bangkok, is het probleem overal zichtbaar. Veranda's zinken weg in de grond, een asfaltweg golft door de vele verzakkingen. Veel huizen zijn verlaten. Nieuwe inwoners komen er niet meer.

Instortingsgevaar Op het terrein van het boeddhistische Wat Luang Por Toa-klooster staat een houten gebouw op instorten. Bij een ander gebouw is de grond zover weggezakt dat de ingang zich zo'n 30 centimeter boven de grond bevindt. Monnik Somchai Sri-on (38) is het terrein aan het aanvegen. Acht jaar geleden merkte hij voor het eerst dat het gebied zinkt. "De grond zakt hier onder ons weg en er is niets wat we kunnen doen om het te stoppen", zegt hij. "We weten dat dit eens allemaal onder water zal staan." Volgens wetenschappers zinkt Bangkok jaarlijks met 1 tot 2 centimeter. Verschillende factoren spelen daarbij een rol. De zeespiegel stijgt, de kusterosie neemt toe, het klimaat verandert en doordat grondwater ongecontroleerd naar boven wordt gepompt, zakt de grond steeds verder weg. Sommige experts verwachten dat Bangkok, een immer groeiende metropool met momenteel grofweg 10 miljoen inwoners, in 2050 onder zeeniveau zal liggen. De Thaise hoofdstad zinkt en kan volgens experts al in 2032 grotendeels onder water staan. Tim Forsyth waagt zich niet aan voorspellingen over het zinken van de stad. De professor aan de London School of Economics and Political Science verdiepte zich in klimaatverandering in Thailand en spreekt van een 'complexe situatie'. "Het is veel meer dan klimaatverandering. Bangkok is gebouwd op drassige grond en aan het eind van een lange waterweg die in het noorden van het land begint. Vroeger waren er veel kanalen om het water af te voeren, maar die zijn dichtgegooid. Nu is er gebrek aan coördinatie om bij hevige regenval het water tijdig weg te krijgen. Dat zorgt voor overstromingen."

Nog geen oplossing Monnik Somchai Sri-on weet alles van die overstromingen af. Uitkijkend over het tempelterrein vertelt hij dat de problemen vooral in september en oktober groot zijn. "Dan staat hier een flink deel van het terrein onder water." Bangkok is niet de enige kuststad die met dergelijke problemen wordt geconfronteerd, aldus Forsyth. Manila, Dhaka en Mumbai kennen vergelijkbare uitdagingen. In Thailand echter lijkt er nog geen plan te zijn om het probleem te lijf te gaan. Forsyth: "De overheid moet expertise ontwikkelen. Ze moet in gesprek gaan met ingenieurs en een plan maken. Overal ter wereld zijn kuststeden met dezelfde vraag bezig. Thailand kan gebruik maken van die kennis." Prirada In-Klay vreest dat een oplossing voor haar restaurant te laat zal komen. De nieuwe pier wordt nog gebouwd, maar voor de toekomst denkt ze dat het bouwen van pieren en dijken niet voldoende zal zijn. "We moeten er vrede mee hebben dat we hier straks met het water leven."

Klimaatverandering raakt Thailand hard Thailand is een van de tien landen die het hardst worden geraakt door klimaatverandering, aldus de Global Climate Risk Index. Experts waarschuwen dat de jaarlijks terugkerende overstromingen en periodes van droogte heviger zullen worden. Thailand krijgt daarnaast te maken met oplopende temperaturen, een stijgende zeespiegel en zwaardere stormen. Dit veroorzaakt niet alleen menselijke drama's, maar heeft ook economisch grote gevolgen, bijvoorbeeld in de rijstbouw. De Thaise regering, een militaire junta die in 2014 met een coup de macht greep, wordt geregeld verweten te weinig actie te ondernemen om iets tegen de gevolgen van klimaatverandering te doen. Volgens professor en Thailand-expert Tim Forsyth ontbreekt het de junta inderdaad aan visie en zijn de generaals vooral druk met het verstevigen van hun macht.

