In speelwijk Stokhasselt gaan de ouders mee naar buiten

Jantje Beton viert eind van de maand haar vijftigjarig bestaan speciaal in Stokhasselt. De stichting was hier samen met kinderen en de gemeente jarenlang bezig om een heuse speelwijk te maken. Op een doordeweekse middag is het toch even zoeken naar kinderen. Een jonge fietser cirkelt rond de flats, een neef en nicht hangen in een kabelbaan. En bij de geitjes van de kinderboerderij is er slechts één vader met peuter.

Bij basisschool De Lochtenbergh staat wel een hele bulk jongens en meiden rond een betonnen tafeltennistafel. Die stond er al voor de herinrichting, verklapt een meisje. Ze doen 'rond de tafel', met een voetbal. Wie de bal over het netje mept, moet doorschuiven naar het ploegje aan de andere kant. Wie mist is af, zodat er op het laatst nog maar twee kinderen rond de tafel rennen.

Voor kinderen maakt afkomst al helemaal niet uit: zij willen altijd wel samen spelen Helmy van Ingen

Het ultieme speelparadijs zal Miranda Verburg de wijk niet noemen. "Enige realiteitszin is wel op z'n plaats", zegt de projectleider van Jantje Beton. Qua bouw is Stokhasselt een aparte mix: hoge en lage flats, rijtjeswoningen met garageboxen en steegjes plus een paar bungalows met carport. In de jaren zestig deden ze ook niet moeilijk over asfalt, wijst wijkregisseur Helmy van Ingen naar de Puccinistraat. "Brede stroken die uitnodigen om lekker hard te rijden."

Aan elkaar gebouwd zooitje Stokhasselt staat niet zo best bekend onder de Tilburgers, verduidelijkt hij. 80 procent sociale woningbouw en dus minder draagkrachtige bewoners. Dat mensen uit allerlei culturen komen vindt de wijkregisseur voor de sfeer juist een pluspunt. Hij werkt er al twintig jaar. "En voor kinderen maakt afkomst al helemaal niet uit: zij willen altijd wel samen spelen." Bij de aanleg was er meteen ruimte voor groen. Parken met vijvers naast de flats, behoorlijke bosjes langs de randen en een kinderboerderij. "Al was dat echt een aan elkaar gebouwd zooitje", zegt Van Ingen. Van oudsher is Jantje Beton vooral fondsverstrekker, helpt ze clubs om geld in te zamelen. Maar het project in Stokhasselt was een van vier grote in Nederland, om van onderop, met bewoners samen, een speelwijk te maken. Hier moeten de kinderen vaak verplicht buiten spelen, omdat het thuis te vol is Miranda Verburg Dus trok Miranda Verburg in 2010 met een hele groep kinderen door de straten: waar was het eng en onveilig, wat vonden ze wel leuk? Flats zijn daarna versierd met muurschilderingen. Er kwamen veilige looproutes naar school, gemarkeerd met oranje vlaggen en vrolijk geverfde elektriciteitskasten. Levensgrote Jantjes Beton - oranje met de vuist omhoog - waarschuwen automobilisten dat ze een oversteekplaats naderen. Verburg: "Hier is de moeilijkheid niet eens hoe we kinderen achter hun scherm vandaan krijgen. Hier moeten de kinderen vaak verplicht buiten spelen, omdat het thuis te vol is." Daylisha (11) beaamt dat: "Ik ben meer buiten dan binnen." En dan zit ze liefst op het plein. "Al mijn vrienden van school komen hier ook."

Schoon, heel en veilig De uitdaging voor gemeente en Jantje Beton was vooral ouders bij de vernieuwingen betrekken. Bij mensen die moeite hebben om rond te komen, moet je niet aankomen met participatie, weet Van Ingen. "Tenzij je eerst zelf wat doet." De gemeente stak geld in de kinderboerderij op voorwaarde dat buurtgenoten samen een stichting vormden. Bij de flats zorgde ze voor nette afvalscheiding. "Bewoners mogen ons aanspreken op schoon, heel en veilig, dan kunnen wij ze aanspreken op gedrag." Er worden volgens hem geen bankstellen meer uit de flats geworpen. De tekst gaat verder onder de afbeelding © Ton Toemen Belangrijk voor de kinderen was avontuurlijk spelen. Voorheen koos de gemeente voor geijkte speeltoestellen. Omdat de leverancier die nu eenmaal in het assortiment had. Nu liggen er dikke boomstronken, staat er een waterpomp verstopt tussen wilgentakken en mogen de kinderen klimmen op gestreepte neushoorns. Er zijn begroeide bospaden en struiken vol eetbare zwarte bessen.

Hek Ook bijzonder: de schoolpleinen zijn openbaar. Als de peuters onder schooltijd buiten spelen gaat het hek wel even dicht, maar 's avonds kunnen buurtkinderen er gewoon van de glijbaan. Muhanad van acht is blij met het kleine voetbalveldje. Vroeger stonden er grote goals, die automatisch werden ingepikt door grotere jongens. De school vreesde wel voor vandalisme, vertelt Verburg. "Maar als je samen deelt, voelt iedereen zich eigenaar." Nu gaat een groep schoolkinderen regelmatig met prikstokken de buurt in. In het park met pluktuin maait de gemeente het gras en staan bewoners samen te schoffelen. En er zijn kingsize picknickbanken, zodat ouders gezellig mee naar buiten komen. Met barbecue.

Vaker binnen blijven Het percentage kinderen dat elke dag buiten speelt is de afgelopen vijf jaar gedaald: van 20 naar 14 procent. Slechts 10 procent speelt vaker buiten dan binnen. Jantje Beton vroeg het ook aan oudere generaties: van de grootouders speelde 69 procent meer buiten dan binnen, onder ouders was dat 65 procent. De reden dat kinderen niet naar buiten gaan, is dat ze speelplekken te saai vinden. Een op de zeven kinderen geeft aan te druk te zijn met school en hobby's .