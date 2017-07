In Seoul knappen Koreanen graag een uiltje in het slaapcafé

"Ik ben hier omdat het gisteren nogal laat geworden is", antwoordt Oh Ye-jin (24) wanneer haar gevraagd wordt waarom zij een 'slaapcafé' bezoekt. Feestje gehad? "Nee, ik was tot laat aan het studeren en moest vanochtend alweer aan de bak. En op mijn bureau op de universiteit slaap ik slecht."

Dan is zij aan het goede adres bij Shim Story, een van de vele slaapcafés die de afgelopen jaren opgezet werden in het bedrijvige Seoul. Sinds 2014 zijn er tientallen van deze rustplaatsen geopend in Zuid-Korea. Dat land kan ze goed gebruiken: van alle Oeso-landen slapen Zuid-Koreaanse werknemers het minst en werken zij na de Mexicanen de meeste uren, bijna anderhalf keer zo veel als Nederlands personeel.

De formule is nog relatief nieuw en de etablissementen verschillen dan ook nogal van elkaar. Café Nazzzam bestaat uit één grote ruimte met hangmatten waar kalmerende natuurgeluiden uit de speakers vloeien en koele, frisse zuurstof de kamer in wordt gepompt. Mr. Healing, een keten met inmiddels zestig filialen, specialiseert zich in ruimtes met massagestoelen.

Het uitsluitend voor vrouwen toegankelijke Beauty Sleep heeft volledig ingerichte ruimtes met bedden. Shim Story biedt voor ieder wat wils: een massagestoel, ligstoelen in een lounge of individuele ruimte of een hele eigen slaapkamer met bed. De prijzen lopen uiteen van 2,30 euro tot 10 euro voor een uurtje rust.

Rooddoorlopen ogen

Shim Story, gevestigd in het rijke en drukke Gangnam, bevindt zich nog in een proeffase. "Ik probeer een soort 'thuis' voor mensen in de stad op te zetten dat meer ontspanning biedt dan hun eigen woning", verklaart eigenaar Jung Oon-mo met een glimlach in de lounge van zijn zaak. "Dit omdat de omstandigheden voor slaap en ontspanning optimaal zijn gemaakt in het slaapcafé."

Verderop snurkt iemand in een ligstoel zo hard dat Jung tot tweemaal toe een zinsnede moet herhalen

Voor de 47-jarige Kim San-ho, inmiddels kind aan huis in een van de etablissementen, was het in het begin wel wennen om in een café te gaan dutten. "Maar op een gegeven moment zei ik gewoon tegen mijzelf dat het nú tijd was om te slapen. Ik werk gemiddeld vijftien uur per dag, dus ik moet het gewoon tussendoor in mijn schema passen om de dag door te komen."

Voor Lee Jae-hoon (28) zijn de cafés een uitkomst. "Ik slaap al jaren te weinig door werk en studie en voelde altijd de behoefte om gedurende de dag even op te laden", aldus de student. "Er waren echter nooit geschikte plekken voor, totdat dit werd geopend."

Een man in pak met rooddoorlopen ogen die een van de zaken in sjokt wil geen vragen beantwoorden. "Dat zou alleen maar van mijn slaaptijd af gaan", aldus de klant.

Verderop snurkt iemand in een ligstoel zo hard dat Jung tot tweemaal toe een zinsnede moet herhalen. Op de vraag of mensen niet een dutje in hun eigen bed kunnen doen, antwoordt eigenaar Jung Oon-mo lachend. "Heb je wel gezien hoe groot Seoul is? Mensen hebben iets dicht bij hun bedrijf nodig."