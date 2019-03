In restaurants brengt mijn vriend het servies zelf naar de keuken. Is dat respectvol of juist niet?

Met mijn vriend heb ik vaak een discussie als we in een restaurant iets hebben gegeten of een kop koffie hebben gedronken. Hij ruimt dan voor ons vertrek de tafel af, stapelt het serviesgoed en neemt het mee om het af te leveren bij het personeel of in de keuken. Ik vind dat raar gedrag en heb hem dat ook gezegd. Hij bedoelt het als uiting van respect en wijst mij op de vriendelijke reacties van het personeel op zijn gedienstigheid. Volgens mij wordt het bedienend personeel eerder in verlegenheid gebracht, maar daar is hij het niet mee eens. Een fooi geeft hij overigens niet, wat ik nu juist wel als een uiting van waardering beschouw. Zal ik hier nog eens op terugkomen of laat ik hem begaan?

Beste Gedienstige klant,

Het is een slecht idee voor een klant in een restaurant om serviesgoed op te stapelen en weg te brengen. Tafeltjes afruimen hoort bij het werk van het personeel. De klant moet zich daar niet mee bemoeien. Restaurants hebben daar hun eigen systeem voor, klanten stapelen verkeerd, ze laten dingen uit hun handen vallen, het is moeilijk voor een ober om midden in een restaurant stapels borden over te nemen, klanten mogen niet de keuken betreden. Leg dit nog maar een keer uit aan uw vriend. Als hij u niet gelooft, laat hem dan aan een willekeurige serveerster of ober vragen of zij het op prijs stellen dat klanten zich opwerpen als oberhulpje. Dan krijgt hij ongetwijfeld te horen dat zij dat niet fijn vinden en het liever zelf doen. Klanten die tevreden zijn over de geboden dienstverlening nemen niet het werk van het personeel over, maar laten een gepaste fooi achter.

