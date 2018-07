In Peking zit het dorp niet ver onder het glimmende laagje stad

Waar het ochtendlijk gekraai vandaan komt, weet ik niet. Geen van mijn buren heeft een tuin of een balkon, en officieel is het in Peking zelfs verboden pluimvee te houden, uit angst voor vogelgriep. Het enige wat hier doet denken aan een hanenverblijf, zijn onze eigen flatjes, dicht opeengestapeld en vaak met tralies voor de ramen, alsof we kippen zijn in een legbatterij.

Echt verbazen doet de haan ook weer niet. Het plattelandsleven dringt wel vaker door tot in Peking. Het mag een jachtige miljoenenstad zijn, een stomend centrum van moderniteit en consumptie, op de meest onverwachte momenten kun je je hier ineens in een dorp wanen.

Dan loop je tussen imposante wolkenkrabbers, is op de hoek de stoep ingenomen door een moestuin, of hangen er koolbladeren te drogen aan een hek. Je kunt in Peking terecht in chique kapsalons als Toni & Guy of Catherine de France - wassen, knippen en drogen vanaf honderd euro - maar evengoed vind je in zowat elk park nog een buitenkapper. Stoel in het gras, spiegel aan de boom: een euro vijftig per knipbeurt.

Arbeidsmigranten Verwonderlijk is dat niet, met zowat 8 miljoen arbeidsmigranten in Peking, van wie de meeste afkomstig van het platteland. En zelfs de locals zijn vaak van boerenafkomst. De urbanisatie in China is zo snel verlopen dat grote delen van Peking een generatie geleden nog akkerland waren. Het dorp zit niet ver onder het glimmende laagje stad. Die dorpsheid wordt soms als verklaring gebruikt voor het boerse gedrag van Chinezen. De spuwende mannen, de openlijk plassende kindjes: die wanen zich nog op een stoffige aardeweg. Ook de gewoonte van Chinese voetgangers om door het rood over te steken - zo hardnekkig dat er camera's met gezichtsherkenning worden ingezet - hoorde ik ooit gelinkt worden aan hun rurale afkomst. Opgegroeid in gehuchten zonder verkeerslicht, zijn deze voetgangers voorbestemd tot blindelings oversteken. Dat is nogal kort door de bocht, alsof plattelandsbewoners niet in staat zouden zijn om verkeersregels te snappen. Maar schaarste en achterstelling spelen natuurlijk wel een rol. Wie dagelijks verwikkeld is in een struggle for life, heeft weinig aandacht voor verkeersregels en etiquette. Als het aan het stadsbestuur ligt, verdwijnt het dorp uit de stad. Het afgelopen jaar zijn veel arbeidsmigranten weggejaagd, hun wijken afgebroken, hun winkeltjes dichtgemetseld, hun moestuinen vervangen door glad en strak. Jammer, want juist die dorpse kantjes geven iets menselijks aan de stad. Tussen anonieme metrolijnen, ringwegen en appartementsgebouwen heeft het iets vertrouwds: 's ochtends kraait de haan. Verschillende correspondenten van Trouw vervangen deze zomer columnist Rob Schouten.