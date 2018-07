In Peking kwam ik met mijn budget terecht in pijpenlades, zonder enig daglicht

Maar de interieurfoto's die de makelaar me had toegestuurd, waren veelbelovend. Veel licht, grote kamers, een moderne keuken. Dit keer moest het gewoon lukken.

Met die gedachte stond ik op een doordeweekse ochtend op een makelaar te wachten, een licht gevoel van onrust onderdrukkend. Over twee weken moest ik mijn huurappartement verlaten, en ik had nog geen enkel zicht op een nieuw verblijf.

Vooroorlogse etages met bedenkelijke gas- en elek­tri­ci­teits­lei­din­gen, en vooral veel aangedikte beschrijvingen van makelaars

Ik had uren op woningsites doorgebracht, had in alle hoeken van Peking makelaars ingeschakeld en had een tiental appartementen bezocht. Maar alles wat ik tot nog toe gezien had, stemde me diep treurig.

Duurste vastgoedmarkt ter wereld Natuurlijk, ik wist dat de zoektocht naar een woning in Peking niet makkelijk zou zijn. De vastgoedmarkt in de Chinese hoofdstad is een van de duurste ter wereld. De gemiddelde huur bedraagt er 123 procent van een gemiddeld salaris, en veel gezinnen delen er een appartement. En met de eindeloze aanvoer van nieuwkomers in Peking blijven de huizenprijzen stijgen. Met mijn 'bescheiden' budget - ruim voldoende voor een tweekamerappartement in Amsterdam - kwam ik in Peking dus in de categorie afdankertjes terecht. Vooroorlogse etages met bedenkelijke gas- en elektriciteitsleidingen, pijpenlades zonder enig daglicht, en vooral veel aangedikte beschrijvingen van makelaars. Flatjes van 80 vierkante meter telden in werkelijkheid 50 vierkante meter. Woonkamers bleken niet meer dan een vestibule, waarin een tv was opgehangen. Hoe frustrerend ook, mijn huizenzoektocht gaf me ook een inkijkje in de Chinese samenleving: zo belandde ik in een woonkamer met vijf stapelbedden, duidelijk een illegale slaapzaal voor arbeidsmigranten. Wist ik meteen aan wat voor levensomstandigheden ik mijn spotgoedkope afhaalmaaltijden te danken had. De makelaar keek er niet van op: "Als je die bedden wegdenkt, is het best ruim."

Nepadvertenties Heel af en toe stuitte ik op een advertentie voor een appartement dat aan al mijn wensen voldeed: ruim, lichtrijk, voorzien van hedendaags comfort én betaalbaar. Maar Chinese vrienden waarschuwden: dat waren nepadvertenties voor niet-bestaande appartementen, bedoeld om klanten te lokken. Zulke droomwoningen zijn altijd 'net verhuurd', waarna de makelaar je een andere woning probeert aan te smeren. Ik was gewaarschuwd, maar op die doordeweekse ochtend, bij het appartement met de veelbelovende interieurfoto's, was ik in de val getrapt. De makelaar kwam met verontschuldigend gezicht aangelopen, en ja hoor, net verhuurd. Ik vond die dag geen appartement, maar leerde een les: in Peking is een huizenzoektocht geen kwestie van doordrukken, maar van geduld en flexibiliteit. Een beetje zoals het leven in China zelf. Voor de bezorgde lezer: inmiddels ben ik verhuisd. Mijn nieuwe appartement is kleiner en ouder dan gehoopt, maar het bestaat echt. Ik ben er heel tevreden. Verschillende correspondenten van Trouw vervangen deze zomer Rob Schouten en Wim Boevink. Lees hun columns in de dossiers Rob Schouten en Klein Verslag.

