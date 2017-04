Nel Algra heeft in de zeventig jaar dat ze in Oudewater woont slechts één aubade gemist. “Het is gewoon een mooie traditie”, zegt ze. Samen met haar zussen Mieke en Ans staat ze op de Visbrug voor het stadhuis. Nog even en dan komen de ‘Blauw geruite kiel’ en de ‘Zilvervloot’ weer voorbij. “Alleen krijgen we nu geen mandarijntje van de groenteman meer na het zingen, zoals vroeger.”

Even later schalt er drie keer een luid ‘Hoera voor de koning’ door het historische stadje in de polder bij Gouda, waar nog de geur van bier hangt van de koningsnacht ervoor. Burgemeester Pieter Verhoeven (SGP): “We leven in een verdeelde samenleving, maar vandaag vieren de eenheid.” De trom klinkt, de muziekgroep zet het Wilhelmus in. De gezusters Algra zingen uit volle borst.

Vergane glorie

Het is ‘triest’ gesteld met de traditionele aubade (‘lofzang in de morgen’) op koningsdag, zegt Pieter Vis, musicoloog en kenner van oranjeliederen. In veel dorpen, vooral in de biblebelt, worden nog wel oranjeliederen gezongen. Maar in de stad is het ‘vergane glorie’, volgens Vis. Daar weten veel mensen niet eens meer wat aubade betekent.

“Och!”, zucht de musicoloog, “Het is allemaal voorbij! De vaderlandse liedjes hoor je steeds minder. De DJ’s die tegenwoordig optreden op koningsdag wekken geen oranjegevoel op. Op scholen leren kinderen geen vaderlandse liederen meer, en er worden amper meer nieuwe liederen geschreven voor het koningshuis.”

Precieze cijfers over het aantal aubades in Nederland zijn er niet. De secretaris van de Bond van Oranjeverenigingen weet dat nog zeker op 150 plaatsen in Nederland de koning lof wordt toegezongen. “Ik krijg wel vaak een telefoontje van een vereniging: We zijn Piet Hein zo zat, zijn er nou ook nieuwe aubadeliederen?”