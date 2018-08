In Ommen rij je met je rolstoel zo de Vecht op

Met een rotvaart en een kleine vreugdekreet stuurt de dertienjarige Sarah Fay ter Avest haar elektrische rolstoel de fluisterboot op. Het weer is druilerig maar de stemming op de camping in het Overijsselse Ommen is uitgelaten. De tiener geeft haar familie zometeen een rondvaart door de Vecht. Sarah Fay heeft een spierziekte, maar dat blijkt niets af te doen aan joligheid. Net nog probeerde ze haar vader speels in het water te duwen door op hem in te rijden.

Het lommerrijke Ommen heeft veel campings, maar alleen vanaf de De Koeksebelt kunnen rolstoelgebruikers een fluisterboot oprijden, speciaal voor hen ontworpen. De camping met de regionale primeur ligt op een eiland, ingekapseld tussen een pas uitgegraven geul en de Vecht die de familie zo op zal varen.

Het is echt leuk om mensen in een rolstoel te zien opleven achter dat roer Jan Steen

IJsvogels Jan Steen en Willem Roerdink van excursiebedrijf Reggesafari praten de bezoekers straks bij over de natuur aan de waterkant. Sarah Fay koerst recht af op haar plekje achter het roer. De belofte: ijsvogels, futen, otters en met veel geluk een zeearend. Sarah Fay - een stoer meisje, meer een doener dan een prater - is best te spreken over alle leuke dingen waar ze heen kan met haar rolstoel in Nederland. "We gaan later deze zomer misschien nog naar pretpark Walibi World. Ik ga dan in alle achtbanen, lekker over de kop." Met de trein gaan is wel een gedoe. "Dan zit je de hele tijd in dat tussenhokje, en daar is weinig plek." Dan gaat de laadklep van de boot omlaag, die daardoor wat wegheeft van de landingsvaartuigen van de Canadezen op D-day, zegt Steen treffend. Wel wat kleiner en geruislozer. Hij en Roerdink kochten het vaartuig met geld van de provincie, die een uitgebreid cultureel en natuurhistorisch programma heeft rond de Vecht. Ook het sanitair en de vissteiger op de camping zijn met die subsidie rolstoelvriendelijk gemaakt.

Uitzondering "Kan-ie niet harder?", vraagt de jonge bestuurster. Steen legt geduldig uit dat de limiet op zes kilometer per uur ligt om de natuur wat te sparen. Ondertussen regent het steeds harder. De gids geeft haar zijn vest, dat ze om haar trainingspak van FC Barcelona knoopt. "Het is echt leuk om mensen in een rolstoel te zien opleven achter dat roer", zal hij later onder een droge parasol zeggen. Is zo'n boot nou een teken dat Nederland vakantiebestemmingen beter toegankelijk maakt voor mindervaliden? "Er is nog een grote slag te maken", vertelt Gerda van 't Land aan de telefoon. Zij is zelf rolstoelgebruiker en oprichter van reisbureau Buitengewoon, gespecialiseerd in deze doelgroep. "Helaas is zo'n mooi initiatief als deze fluisterboot nog te veel een uitzondering", zegt ze. Als een kleine ondernemer kan laten zien dat het bouwen van een in­va­li­den­toi­let hem te duur is, hoeft hij dat niet Volgens haar is de wetgever te coulant met bedrijven die een plan indienen voor een nieuwe accommodatie of attractie. "Als een kleine ondernemer kan laten zien dat het bouwen van een invalidentoilet hem te duur is, hoeft hij dat niet. Duitsland is strenger wat dat betreft." Zelf is ze net terug uit de Amerikaanse staat Oregon. "Daar heb je werkelijk overal toiletten waar ik gebruik van kan maken. In het natuurpark, in de plaatselijke snackbar, je kunt het zo gek niet bedenken." Na wat futen, nijlganzen en steeds meer regen stelt het gezelschap in Ommen voor terug te gaan. Sarah Fay vindt dat prima, ze komt nog wel terug en het was ook al haar derde keer op het water. Steen, met een knipoog: "Ze kent het hier bijna beter dan ik."

Ook extreme sporten voor gehandicapten In Nederland kun je als rolstoelgebruiker terecht in talloze attracties en horeca, maar nog niet overal. Deze week kreeg het gemeentebestuur van Hollands Kroon bijvoorbeeld vragen over het nieuwe uitkijkpunt over de Wadden, waar niet iedereen zomaar op kan komen. Volgens Groenlinks is dat in strijd met het vorig jaar geratificeerde VN-verdrag. Daarin staat dat iedereen 'in staat moet zijn om op voet van gelijkheid met anderen deel te nemen aan recreatie, vrijetijdsbesteding en sportactiviteiten.' Tegelijk zijn er steeds meer 'extreme sporten' geschikt voor gehandicapten, zoals een survivaltocht in de Ardennen, raften op Ameland of duiken bij de onderwatersportvereniging van Wassenaar. De Mentelity Foundation van paralympisch kampioen Bibian Mentel biedt snowboardlessen aan.

