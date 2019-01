In Nederland, las ik, is een gezond levensjaar 80.000 euro waard

Een qaly staat gelijk aan één levensjaar in goede gezondheid en is ontwikkeld als economisch gereedschap om te bepalen of een behandeling met dure medicijnen wel of niet zinvol is. In Nederland, las ik, is zo’n gezond levensjaar 80.000 euro waard.

Het moet pijnlijk zijn met qaly’s te rekenen, patiënten te moeten meedelen dat hun extra tijd niet opweegt tegen de kosten van de medicijnen die hun die tijd kunnen verschaffen.

De laatste jaren van mijn oma waren waarschijnlijk maar weinig qaly’s waard

In het stuk stond ook dat de qaly gebaseerd is op meetbare criteria en dus objectiever en transparanter is dan de individuele beslissing van een arts. Klinkt aannemelijk en klinkt ook als regelrechte onzin. Het is maar hoe je het bekijkt.

Weinig qaly’s Ik dacht aan mijn oma die haar laatste jaren afatisch en deels verlamd in een verzorgingshuis doorbracht, verstoken van wat haar lief was: praten, lezen, tekenen, wandelen. Jaren waarin we met oefeningen en artsen verwoed probeerden haar taal terug te toveren, de vrouw terug te toveren die ze was geweest vóór die ene mislukte operatie. Het werkte niet. Die laatste jaren waren waarschijnlijk maar weinig qaly’s waard. Het was een langzaam en droevig verdwijnen omringd door permanente zorg die de maatschappij ongetwijfeld bakken met geld heeft gekost. En toch herinner ik me behalve ellende momenten van grote schoonheid. In de ochtendzon naar de vogels luisteren met haar hand in mijn hand, naast haar liggen als ze sliep. Die jaren waren ook mijn jaren, jaren van iedereen die haar bezocht en begeleidde. Jaren waarin ik leerde over afscheid, onherroepelijkheid en hoe je communiceert als de taal wegvalt.