In Mexico-Stad is demonstreren een levensstijl geworden

Helemaal onbegrijpelijk is dat niet; gemiddeld wordt er in de stad drie keer per dag gedemonstreerd. De oorzaak kan van alles zijn, van onvrede over hogere benzineprijzen en brandweermannen die geen water hebben om te blussen, tot Donald Trump.

Kampioenen onder de demonstranten zijn zonder enige twijfel de strak georganiseerde vakbonden, met de onderwijsvakbonden eenzaam aan de top. Maar waar demonstranten in Nederland keurig op het Malieveld luidruchtig zijn, hebben boze Mexicanen vaak lak aan de openbare orde.

Sterker nog, het blokkeren van belangrijke verkeersaders in een stad met naar schatting meer dan vier miljoen auto's, is een beproefd middel om een demonstratie enige bekendheid te geven.

Verslag doen van demonstraties is voor veel correspondenten dan ook een sleur, en de meeste veteranen moeten altijd een beetje glimlachen als een net gearriveerde, ambitieuze freelancer enthousiast zegt een verhaal over een marcha' te willen schrijven. "Heb je er één gezien, dan heb je ze allemaal gezien", hoor je ze denken.

Op de meeste voorbijgangers maakten ze weinig indruk; meerdere mensen antwoordden ten overstaan van ondergetekende geïrriteerd op de vraag wie de demonstranten waren met een variant op 'Boeren die iets willen, of zo, en straks sta ik dankzij hen weer in de file als ik naar huis ga!'

Dinsdagmiddag was het weer zover, op de Avenida Chapultepec liep een groepje boeren uit de deelstaat Tlaxcala. Ze demonstreerden om een conflict over een stuk grond dat al vele jaren teruggaat.

Dat moet ook wel, want de concurrentie om media-aandacht is groot. Met name de kleinere marchas zijn zo talrijk dat kranten ze verveeld in een hoekje met de verkeersinformatie zetten.

Verborgen verhalen

Ondanks mijn bijna tien jaar in Mexico ga ik nog steeds redelijk vaak naar demonstraties, ook naar kleintjes, want er zitten soms verborgen verhalen tussen die onder genoemde sleur bedolven dreigen te geraken.

Neem bijvoorbeeld Julia Klug. Wie bij meer dan twee of drie grote marchas in Mexico-Stad is geweest, weet precies wie dat is: die aimabele Guatemalteekse vrouw die er áltijd bij is. Klug (62) verwierf de afgelopen twee decennia faam als de vrouw die dagelijks als bisschop verkleed op het Zócalo, het centrale plein van de stad, voor de kathedraal demonstreerde tegen pedofilie in de katholieke kerk.

Ze was zelf slachtoffer van seksueel geweld in haar geboorteland, dat ze 34 jaar geleden verliet, en later werd een zoon van haar door criminelen vermoord. De afgelopen jaren heeft Julia haar activisme uitgebreid. Inmiddels is ze bij iedere grote demonstratie tegen geweld te vinden, altijd uitbundig verkleed in traditioneel kostuum, en vaak met haar gezicht geschminkt als doodshoofd.

Kwade tongen hebben Julia weleens voor 'beroepsactiviste' uitgemaakt, maar dat is onzin. Eerder is ze iemand voor wie demonstreren een levensstijl is geworden, een manier om haar eigen verdriet te kunnen verwerken. Sterker nog, voor mij is ze stiekem een reden om naar demonstraties te gaan.

We hebben elkaar de afgelopen jaren tientallen keren tijdens marchas gezien, en ze herkent me elke keer. " ¡Hey, Holandés!", roept ze dan monter. Zoiets maakt het daarna twee uur in de file naar huis staan stiekem een beetje de moeite waard.