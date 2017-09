In Mexico is humor onderdeel van de nationale identiteit

Dat is niet vreemd; humor is een belangrijk onderdeel van de nationale identiteit. In een land dat chronisch met geweld en corruptie kampt, zijn grappen een uitlaatklep voor de gebutste ziel.

De Mexicaanse humor is hard, zwartgallig en fatalistisch. Waar Amerikanen vaak 'too soon?' aan een grap over een recente tragedie of net overleden bekendheid toevoegen, maken Mexicanen zich daar totaal niet druk om. Natuurrampen of de dood van een geliefde zanger zorgen eerder voor een wedstrijd wie er het snelst en hardst een grap over kan maken.

In de landelijke kwaliteitsmedia daarentegen wordt zelden gelachen. Grote kranten en websites zijn gespeend van luchtige verhalen of grappige columns en storten pagina na pagina zware analyses en gewichtig commentaar over de lezer uit. Satirische tijdschriften als Propria Cures of Le Canard Enchainé bestaan zelfs niet in Mexico.

Naar de site van La Deforma ga je niet alleen voor de grappen; het is ook een protest tegen de traditionele, over­heids­ge­zin­de media

Uitzondering Grote uitzondering is El Deforma, een website die nog het best te vergelijken is met het Nederlandse De Speld of het Amerikaanse The Onion. Met satirische artikelen en humoristisch verzonnen nieuws steekt El Deforma de draak met volk, vaderland en politici. Neem het artikel 'Het regent vis in Tampico' bij een foto van een visje op een stoeptegel, een verwijzing naar de bijgelovigheid van de Mexicanen. Of 'Het Nationaal Seismologisch Instituut contracteert Carmen Salinas', waarin het een Kamerlid ridiculiseert dat beweert dat Noord-Koreaanse kernproeven aardbevingen in Mexico veroorzaken. Zelfs de eigen naam is een parodie: een woordspeling op kwaliteitskrant Reforma en het Spaanse woord voor 'misvormd'. De Mexicanen vinden het prachtig. Sinds de oprichting in 2010 is El Deforma een van de populairste websites van het land. Daar steekt meer achter dan humor alleen; voor velen is het bezoeken van de pagina een vorm van protest tegen de traditionele media. De meeste grote kranten en de almachtige televisiezender Televisa worden gezien als mondstukken van de overheid, manipulatief en onbetrouwbaar.