In Mexico is het bestrijden van demonen bloedserieus

De Mexicanen werken dan ook veel. Volgens de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (Oeso) draaien ze de langste werkdagen van alle 37 lidstaten, met liefst 2255 werkuren per jaar.

Welke beroepsgroep het het zwaarst heeft is lastig te bepalen, maar het zou kunnen dat de exorcisten van de katholieke kerk die titel kunnen opeisen. Enkele maanden geleden trokken de negen duiveluitdrijvers van het aartsdiocees van Mexico-Stad aan de alarmbel; ze krijgen de laatste jaren zóveel zaken te verwerken, dat ze het werk nauwelijks meer aankunnen.

In het Westen roept 'exorcisme' vooral beelden van horrorfilms op, maar in Mexico is het bestrijden van demonen die menselijke slachtoffers in bezit nemen bloedserieus. Het is het op een na grootste katholieke land ter wereld, en met het traditionele christendom zijn veel Mexicanen ook overtuigd van het bestaan van demonen.

Het is onduidelijk hoeveel duiveluitbanningen er precies worden uitgevoerd in Mexico, maar Francisco López Sedano, lid van de orde van de Missionarissen van de Heilige Geest, zei vorig jaar in een interview dat er minstens drie zaken per dag op zijn bureau in Mexico-Stad belanden.

Volgens priesters die ik er de afgelopen jaren over gesproken heb, zijn er dagelijks ergens tussen de vijf en tien uitdrijvingen.

De symptomen zijn volgens de exorcisten makkelijk te herkennen: het door een duivel of demon in bezit genomen slachtoffer vertoont 'destructief gedrag', lijkt allergisch voor het Heilige Kruis of afbeeldingen van Jezus en heiligen en spreekt ineens een dode taal. Een duiveluitdrijving mag natuurlijk niet zonder meer gebeuren; de meeste priesters verzekeren dat ze alleen ingrijpen als een arts en een psychiater hebben vastgesteld dat er geen medische oorzaak is van de symptomen.

De bezetenen worstelen en verzetten zich fanatiek, een beeld dat welbekend is van films als 'The Exorcism of Emily Rose', en weten na 'genezing' niet wat er met ze gebeurd is, zo stellen de uitdrijvers.

Uitdrijvingen

Het aantal uitdrijvingen neemt de laatste jaren flink toe en de oorzaken lopen volgens de kerk nogal uiteen. De ene priester beweert dat het komt door corruptie, criminaliteit en de legalisering van het homohuwelijk en abortus in Mexico-Stad. De ander voegt daar de sterk toegenomen verering van La Santa Muerte ('De Heilige Dood') aan toe, een traditioneel geloof dat wortel heeft geschoten in de ruige wijken net buiten het centrum.

De kerk slaat de laatste jaren steeds massaler terug. Zo is er in Soriano, een plaatsje ten westen van Mexico-Stad, sinds 2010 een speciale aan uitdrijvingen gewijde kapel. En in 2015 werd er in de stad San Luis Potosí een poging gedaan om in één ceremonie maar meteen alle duivels in het hele land uit te drijven.

Gezien de werkdruk waar de exorcisten in Mexico-Stad over klagen, had de laatstgenoemde 'Exorcismo Magno' niet het gewenste effect.

José Albert Mendel, lid van het College van Exorcisten in de hoofdstad, zoekt daarom naar een modernere oplossing. "We kunnen niet meer alle zaken aannemen, dus we moeten strenger selecteren en meer als team werken." Zelfs de Mexicaanse duiveluitdrijvers kunnen niet om efficiëntie heen.

In de rubriek 'Standplaats Mexico' schrijft Jan-Albert Hootsen over zijn woon- en werkplaats Mexico. Lees al zijn artikelen terug in dit dossier.