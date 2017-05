In 'mensen van kleur' staat kleur niet alleen maar voor huidskleur

'Mensen van kleur' is letterlijk vertaald uit het Amerikaans-Engels, waarin met people of colo(u)r nu iedereen die niet blank is wordt aangeduid. De uitdrukking dateert uit de 18de eeuw en is een vertaling van gens de couleur (libres), waarmee Franstalige kolonisten in Amerika afstammelingen van een blanke en een (uit slavernij bevrijde) niet-blanke ouder aanduidden. Aan het eind van de 20ste eeuw omarmden antiracisten people of colo(u)r: ze wilden af van de beladen term colo(u)red people (kleurlingen) en streefden solidariteit tussen alle niet (geheel) blanke Amerikanen na.

Lees verder na de advertentie

Hoewel 'mensen van kleur' al sinds 1990 wordt aangetroffen in Nederlandse kranten, ervaren sommige mensen deze uitdrukking nog altijd als een anglicisme: een vertaling uit het Engels die niet naadloos aansluit bij ons taaleigen. Voor uiterlijke kenmerken gebruiken we immers veeleer het voorzetsel 'met' en we zeggen dus niet mensen van rood haar als we roodharigen bedoelen, maar mensen met rood haar.

Daar staat tegenover dat we voor andere aspecten van iemands identiteit wél 'van' gebruiken: een man van eer/van cultuur/van smaak. 'Mensen van kleur' sluit daarbij aan, omdat deze uitdrukking méér dan alleen huidskleur óók een identiteit benoemt.

tdb@taalbank.nl

Lees ook: Ombudsman Trouw - 'Wit' overheerst, 'blank' zij gerespecteerd.

Trouw.nl is vernieuwd. Ter kennismaking mag u nu gratis onze artikelen lezen.