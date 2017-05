In liefelijk York is van de harde campagne weinig te merken

Maar toch. Nog steeds hangt de schaduw van Manchester over dit land, met verontwaardigde krantenkoppen in het weekend die riepen dat Theresa May, de premier, de aanslag tot een centraal thema in de aanstaande verkiezingen heeft gemaakt.

Dat klinkt weinig kies en alleen de linkse en liberale kranten schrijven zoiets, maar de rechts-conservatieven spreken er weer schande van dat Labourleider Jeremy Corbin had gezegd dat het terrorisme was terug te voeren op de Britse betrokkenheid bij oorlogen in Irak, Afghanistan en Syrië.

Zo hakt men op elkaar in op een wijze die mij af en toe rillingen bezorgt, terwijl de grote herdenkingsdienst voor de slachtoffers nog gehouden moet worden.

Misschien zie ik het verkeerd, maar ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat het leven hier harder en meedogenlozer is dan het leven in onze contreien aan de overzijde van het Kanaal.

In het lieflijke York is die hardheid niet erg zichtbaar. Wel is er een zeker ongemak merkbaar als we buiten een taveerne die The Judge's Lodging heet met een jonge man in gesprek raken over de Brexit. Hij zit op een muurtje met vier vrienden en allemaal hebben ze bij het referendum tegen de Brexit gestemd, maar nu in meerderheid anders was bepaald, is hun houding er een van gelatenheid. Terwijl ik een glas bruin Abbot-ale drink, sippen zij uit hoge glazen Amstelbier. 'Het is gewoon kouder dan ons Engelse bier,' zegt de jonge man, die zich een beetje verontschuldigt voor de referendumuitslag. 'Het is niet meer in onze handen.'

Bij de oude modezaak van Clarkson hangt een geruit jasje van echt Yorkshire tweed in de etalage. De prijs is 250 pond. 'Goeie prijs,' zegt Tony, mijn Engelse metgezel; hij heeft zelf al decennialang zo'n jasje. 'En het is nog als nieuw.'

Ik pas het, maar alleen maar als aanleiding om met de dame van middelbare leeftijd achter de toonbank in gesprek te komen over de Brexit. Ik bespeur haar ongemak als ik ernaar vraag. Ze heeft veel buitenlanders in de zaak, vooral Chinezen zijn dol op tweed. Ze zegt liever niet wat ze stemde, maar die ene stem, zegt ze, maakte toch niet uit. Buiten zegt Tony zeker te weten dat ze voor de Brexit heeft gestemd, maar zich er tegenover een buitenlander voor geneert.

We verlaten York en rijden in de richting van Whitby, een havenplaatsje aan de kust. Tony was er nooit eerder geweest en was er als zeezeiler (hij heeft een boot aan de overzijde, in Bretagne) nieuwsgierig naar.

Whitby ligt aan de riviermonding van de Esk, tussen twee kliffen in. Een oud stadje, met bovenop het klif een grote kloosterruïne, spookachtig genoeg om Bram Stoker te inspireren tot het schrijven van zijn Dracula, de vampier uit Transsylvanië wiens schip hij hier in Whitby liet binnenlopen.

Vlakbij het klooster staat het kerkje van St Mary, omgeven door een kerkhof met honderden scheefgezakte en verweerde grafstenen. Maar er is iets anders dat me in dit land opnieuw rillingen bezorgt.

