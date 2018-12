In Leur blijft het stil tijdens de jaarwisseling, terwijl Neerbosch-Oost keihard wil knallen

Geen vuurwerkafval in Leur

In de pittoreske buurtschap Leur, die valt onder de Gelderse gemeente Wijchen, staan verspreid tussen de landerijen en bossen een stuk of vijftig woningen. Veelal oude, rietgedekte boerderijen, paardenhouderijen en statige buitenhuizen. Inwoner Hans Schraven hield elk jaar zijn hart vast als Oud en Nieuw naderde. “Paarden, koeien of schapen schrikken van het steeds zwaarder wordende vuurwerk, proberen te vluchten en kunnen zich verwonden. Ook huisdieren raken vaak in paniek. Daarnaast hebben veel woningen rieten daken en als daar vuurwerk in komt, is er geen houden meer aan.”

Samen met zijn vrouw ging Schraven de deuren langs. De 130 inwoners wilden allen meewerken aan een vuurwerkvrij Leur

Het was wachten op een ongeluk en dat gebeurde drie jaar geleden. Op Schravens woning kwamen pijlen terecht en twee van zijn ganzen lieten het leven door vuurwerk, afgestoken bij een nabijgelegen vakantieboerderij. Om zich heen hoorde hij dat meer mensen zich stoorden aan het geknal. Kon dat niet anders?

Schraven nam contact op met burgemeester Hans Verheijen die aanraadde de stemming te peilen onder de inwoners van Leur. Samen met zijn vrouw Sandra ging Schraven de deuren langs. Het resultaat was een 100 procent-score: de 130 inwoners wilden allen meewerken aan een vuurwerkvrij Leur.

Het dorp hangt vol met bordjes met de tekst: ‘Met respect voor mens en dier, dus knallen doe je niet hier’. “Er zijn wel wat mensen die vuurwerk willen afsteken, maar dat doen ze buiten het dorp, ver weg van de huizen en dieren”, zegt Schraven. Ook de vakantieboerderijen zijn voortaan vuurwerkvrij. Vorig jaar was er op 1 januari geen vuurwerkafval te vinden in Leur. Missie geslaagd dus. Dit jaar is het gebied nog wat groter. Inmiddels beslaat het bijna de hele oppervlakte van Leur, zo’n vijf vierkante kilometer.

Volgens Schraven hebben bewoners in het hele land de kans het heft in eigen hand te nemen en een vuurwerkvrije zone in te stellen, zonder bemoeienis van de overheid. “Bespreek al vroeg in het jaar hoe je om wilt gaan met vuurwerk. Als er toch liefhebbers zijn, wijs je samen een aantal plekken aan waar je naar hartelust kunt knallen. Als je daar ook nog een barbecue en muziekinstallatie neerzet, is dat een hartstikke gezellige plek. Dan is het voor iedereen, of je nu wel of niet van vuurwerk houdt, leuk om Oud en Nieuw te vieren.”