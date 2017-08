In Lancaster (VS) zorgen Chinezen voor het werk

Als je de 'BYD Boulevard' van het Californische stadje Lancaster oprijdt, is de fabriek niet te missen. Binnen werken ruim zeshonderd mensen aan elektrische bussen van BYD, een Chinese autofabrikant met wereldwijd 180.000 werknemers. De batterijen, het waardevolste onderdeel van de bussen, komen uit China. Buiten het gebouw werken bouwvakkers aan een uitbreiding van het complex.

De Chinese investeringen van BYD in Lancaster, gericht op het aanboren van de lokale markt, zijn deel van een trend. Steeds meer Chinese bedrijven investeren in de VS, vaak op uitnodiging van de plaatselijke overheid.

Ambtenaar Vern Lawson is als hoofd van het economische team van de gemeente Lancaster nauw betrokken bij de ondersteuning van de BYD-fabriek, nu een van de grootste werkgevers in de stad. In 2010 reisde een delegatie uit de stad af naar de Chinese stad Shenzhen op zoek naar investeerders. "Lancasters economie moest diverser worden", legt hij uit. "Er was wat angst over het binnenhalen van een Chinees bedrijf. Maar tot nu toe doen ze wat ze zeggen."

"Eerst moest ik een uur rijden naar m'n werk. Nu drie minuten", zegt de 21-jarige Jacob Provencio. De controleur hoorde over BYD, dat staat voor het Engelse 'Build Your Dreams', van vrienden. Dat het bedrijf Chinees was, wist hij niet toen hij anderhalf jaar geleden begon. "Alleen dat ze bussen maken. Het is vooral wat lastig overleggen met de ontwerpers soms." Hij verwijst naar een onderscheid in het wervingsbeleid van het bedrijf. Op BYD's werkvloer is vrijwel iedereen lokaal aangenomen, maar de meeste ingenieurs en managers komen uit China. Provencio is tevreden over zijn salaris. "Alleen het leger betaalt meer."

Verschillend behandeld

Lancaster staat bekend om haar wapenindustrie, die na het eind van de Koude Oorlog aftakelde. Binnen de Los Angeles-regio staat de stad bekend als een van de armste en meest criminele plekken. "Het is cool dat ze banen creëren. Vijf jaar geleden was hier helemaal niks te doen", aldus Steven Rodriguez (25), die vorig jaar bij BYD werkte. Maar Rodriguez heeft ook kritiek op zijn Chinese ex-werkgever. Zo moest hij vaak wachten op beslissingen die in China moesten worden genomen. Ook vond hij dat lokale en Chinese medewerkers verschillend werden behandeld. "Dat voel je. De Chinese managers namen twee uur vrij om in de stad te gaan lunchen, terwijl de lokale werkers op het gras hun taco konden eten", zegt hij.

Uiteindelijk smelten alle vooroordelen weg als er banen in het spel zijn

Het is logisch dat Chinese bedrijven, vaak onervaren in het buitenland, veel moeten leren, zegt Lawson. Zo werd BYD in Lancaster in 2013 er nog van beschuldigd onderbetaalde Chinezen in dienst te hebben. Een boete van de arbeidsinspectie werd grotendeels ingetrokken nadat het bedrijf documentatie uit China overhandigde, maar de reputatieschade bleef hangen. Lawson: "Uiteindelijk smelten alle vooroordelen weg als er banen in het spel zijn". BYD zelf ziet de strenge Amerikaanse regelgeving als grootste uitdaging van het moment, aldus medewerker Jason Yan. Voor veel contracten moet het bedrijf aan de 'Buy America'-regels voldoen, waarbij onder meer 70 procent van de busonderdelen lokaal ingekocht moeten worden. "De Chinese standaarden liggen dichter bij de Europese, maar hier is alles anders", aldus Yan.

Over het politieke klimaat voor buitenlandse investeerders maakt Yan zich niet direct zorgen. "Banen creëren, lokaal inkopen. We doen precies wat Trump wil", zegt hij. Toch bestaat er bij producenten wel degelijk zorg over Trumps ambivalente houding jegens buitenlandse investeringen. Die prijst hij als goed voor de werkgelegenheid, terwijl hij ook geregeld spreekt over importheffingen op producten die deze bedrijven nodig hebben. Lokaal doet BYD het steeds beter. "Eerst kende niemand het. Nu heb ik twintig mensen achter me aan als ik met m'n BYD-shirt aan door de Wal-Mart loop. Of we nog mensen aannemen", aldus werknemer Provencio.