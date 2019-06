In Japan hebben nu ook dronevliegers een Bob nodig

De wet, die deze week werd aangenomen in het Japanse parlement, moest er komen om de publieke veiligheid te waarborgen. “Drinken en drones vliegen is net zo gevaarlijk als drinken en rijden”, aldus de Japanse minister van transport. Die nam al eerder maatregelen om het Japanse luchtruim en de grond eronder te beschermen. Nog altijd is het niet nodig om een vliegbewijs te hebben om een drone te besturen, maar er zijn wel legio regels waar piloten zich aan moeten houden. Zo is het al verboden om in de buurt van vliegvelden, mensenmassa’s, kerncentrales, het parlement en het kantoor van de Japanse premier te komen. Militaire bases (ook Amerikaanse) zijn daar nu aan toegevoegd.

Lees verder na de advertentie

Piloten die zich misdragen kunnen nu 4000 euro boete krijgen. Gevaarlijke stunts zijn verboden, je drone richting een menigte sturen ook.

Lees ook:

Een nieuwe markt: hoe een drone een drone vangt Het aantal meldingen van illegaal droneverkeer neemt hand over hand toe. Dat biedt kansen voor bedrijven die de onbemande vliegtuigjes uit de lucht kunnen plukken.