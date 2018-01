In Iraaks Koerdistan is stabiliteit nog ver te zoeken

Het kolossale standbeeld van een Koerdische peshmerga-strijder torent boven de autoweg die de Iraakse oliestad Kirkuk doorsnijdt. Tot voor kort hield de 21 meter hoge strijder van cement en staal een Koerdische vlag in zijn hand. Nu heft hij de Iraakse driekleur, het symbool van de federale regering in Bagdad die in Kirkuk de scepter zwaait.

In de middenberm hebben portretten van Koerden die vielen in de strijd tegen terreurbeweging Islamitische Staat (IS) plaatsgemaakt voor die van de Iraakse strijdkrachten. En tegenover het standbeeld is het hoofdkwartier van de regerende Koerdische partij KDP veranderd in een basis van het Iraakse leger.

De Iraakse krijgsmacht maakte half oktober een einde aan drie jaar Koerdische controle over de oliestad, die volgens de Koerden onderdeel moest worden van de eigen, onafhankelijke staat die zij in september uitriepen (en die door niemand erkend wordt). Het was een nieuw hoofdstuk in een saga die eigenlijk al in 1927 begon, toen er olie werd gevonden in Kirkuk. Destijds was het een slaperig stadje met een voornamelijk Turkmeense bevolking, inmiddels wonen er ook Koerden, Arabieren en christenen die elkaar de macht betwisten.

Intimidatie

Het Iraakse leger probeert sinds de herovering op de Koerden van Kirkuk een gewone Iraakse stad te maken, stelt de Chaldeeuwse aartsbisschop Yousif Thomas Mirkis. Hij kijkt niet erg positief terug op de afgelopen jaren, waarin de status van Kirkuk vaag was, maar de Koerden de overhand hadden. "De situatie was nooit normaal. Jarenlang waren er geen verkiezingen, de Arabieren en Turkmenen voelden zich gediscrimineerd en er was angst." De Koerden waren niet populair omdat ze anderen hun wil oplegden, zegt de aartsbisschop in de ontvangstkamer van de Chaldeeuwse kerk in het centrum van de stad. En vanwege de corruptie, met name van de Koerdische partij KDP.

Ook Rawla Hamid al-Obeidi, die voor het Arabische Comité in de provinciale raad zit, verwijt de Koerden autoritaire trekjes. Ze komt net uit overleg met Turkmeense raadsleden, en verwijt de Koerden met hun meerderheidsstem beslissingen te hebben doorgedrukt: "Dat is intimidatie. We moeten wetten gezamenlijk aannemen." De Koerden hebben 26 van de 41 zetels in de raad, de Turkmenen negen en de Arabieren zes. De laatste twee groepen pleiten voor het voorstel, dat deels via Nederlandse bemiddeling werd ontworpen, waarbij elk van de drie groepen 32 procent van de zetels krijgt, en de christenen de resterende vier. De Koerden torpedeerden het plan.

Maar, zegt het onafhankelijke Koerdische raadslid Awad Amin, 'de balans is veranderd'. Veel Koerdische KDP-politici zijn gevlucht uit angst voor wraak, en Koerdische raadsleden die niet vluchtten, zoals Amin, worden nu door de raad geboycot. "De Arabieren en Turkmenen gedragen zich net als Bagdad, en willen niet met ons te praten." Sinds het Koerdische onafhankelijkheidsreferendum in september weigert Bagdad elke dialoog met de Koerdische regio.