In het water is nee niet altijd nee

Vier tienermeiden in felgekleurde bikini's zwemmen door de plastic flappen van het kleine buitendeel naar het subtropische bad. Twee van hen drukken zich omhoog, klimmen op de rand en kijken om zich heen. De 'irritante jongens' die de hele tijd achter hen aanzwommen zijn ze even kwijt.

Rosemarijne (13), Anieke (13), Joanne (12) en Rhodé (12) weten hoe je met jongens om moet gaan: gewoon een beetje 'bitchy' doen. Veel naar ze kijken. En als ze jouw kant op zwemmen doen alsof ze er niet toe doen. Ook de andere meiden zijn uit het bad op de kant geklommen en hebben hun handdoeken omgeslagen. Hun natte haren plakken tegen hun nek en in hun gezicht.

De hele middag al hangen ze met twaalf meiden in zwembad De Fakkel. Het Ridderkerkse bad ligt vanuit hun dorp op fietsafstand. In de zomer komen ze vaak in het buitenbad. Om te zwemmen, maar ook om de aandacht van de jongens.

Die krijgen, is niet moeilijk. "Gewoon ingaan op wat ze roepen", zegt Anieke. "Een beetje uitdagen", zegt Joanne. "Of op de trap heel dicht achter een jongen aanlopen naar boven", zegt Rhodé. De meisjes lachen hoog. Dat werkt zeker. De jongens vinden dat spannend.

Stoer doen

Tijdens het zwemmen proberen jongens andersom ook hun aandacht te trekken. "Ze doen stoer, maken bommetjes voor je neus", zegt Rosemarijne. "Of ze zwemmen achter je aan." Erachter komen wie van het groepje je leuk vindt is ook geen kunst. Joanne: "Jongens zeggen nooit zelf dat ze je leuk vinden. Dat laten ze hun vrienden doen. Als een groepje jongens op je af komt, dan gaat het om de achterste."

Dat het voor jongens soms verwarrend is wat meisjes wel en niet willen, vinden ze maar raar. "Meisjes laten duidelijk zien wat ze willen. Als we iets niet willen, zeggen we nee!" zegt Anieke. "Als we iets wel willen, of misschíen wel willen, dan zeggen we: Nou, nee", zegt Joanne. Ze kijken bloedserieus. "Jongens moeten beter opletten", zegt ze. "Eigenlijk zeggen we bijna nooit ja. Dat doe je gewoon niet."

Of 'nee' een 'ja' wordt, blijkt meestal na verloop van tijd. Het gaat niet altijd van harte. "Rhodé en ik zaten in het bubbelbad toen er een getinte jongen bij sprong", zegt Joanne. "Mijn vriend vindt je wel knap, zei hij."

Nederlandse jongens zijn irritant, die trekken aandacht met schelden Rhodé (12)

De hele middag zwom het groepje jongens achter de meisjes aan. Later vroeg één van hen of hij Rhodé een kus op haar wang mocht geven. "Dat wilde ik niet", zegt Rhodé, "maar ik gaf toe omdat ze bleven doordrammen. Misschien is het laf als ik het niet doe, dacht ik. Ik vond nee-zeggen na een tijdje moeilijk."