In het voormalige verzorgingshuis is het gemoedelijk wonen

In verzorgingshuis Genderhof in Eindhoven wonen sinds kort geen ouderen meer. In de 190 appartementen wonen nu 250 mensen die met spoed een woning zochten. Sandra van Lierop verhuurt de appartementen tijdelijk aan deze 'spoedzoekers' via woningcorporatie Wooninc. Flexwonen, heet het. Het project is een voorbeeld voor andere gemeenten.

Lumi Valeanu (48) woont sinds twee jaar op de eerste verdieping in een van de een-slaapkamerappartementen in Genderhof. Ze is een arbeidsmigrant uit Roemenië, actrice en trainer. "Sandra en haar collega's zijn zeldzame mensen. Ze zien geen bedrijf, maar een menselijk project, een familie haast." Onlangs startte ze een workshop voor nieuwkomers in Eindhoven, een initiatief dat voortkomt uit haar eigen worsteling met de Nederlandse taal.

Ik vertel bewoners niet hoe ze moeten leven

Van Lierop noemt Genderhof een schuilplaats vanwaaruit mensen verder kunnen zoeken. "De doorstroom is met 37 procent bijna vier keer hoger dan bij reguliere woningen." De doelgroep zijn statushouders, arbeidsmigranten en gescheiden mensen zonder kinderen, maar ook starters, expats en studenten die met spoed woonruimte zoeken. Er bleek zo veel behoefte aan het flexwonen, dat er in 2016 een tweede complex bij kwam, de Josephinehof in Geldrop.

Het voormalige verzorgingshuis Genderhof in Eindhoven. © Ton Toemen

Loopt als een trein Jacques van de Mortel (48) is huismeester op beide complexen. En bewoner van de Josephinehof. Twee jaar geleden raakte hij zijn baan kwijt, zijn huwelijk strandde door financiële problemen en hij kon nergens terecht. Juist in die tijd zocht Van Lierop een oppasser voor de nieuw aangekochte appartementen. Ze belde woningzoekers op haar wachtlijst, onder wie Van de Mortel, of die interesse hadden. Tien minuten na het telefoontje stond hij voor de deur. Sindsdien is hij huismeester, en het loopt als een trein, zegt Van Lierop. "Jacques weet mensen te verbinden en kan ze op een goede manier aanspreken als er problemen zijn. Hij weet hoe ze zich voelen omdat hij zelf op straat stond." Genderhof won eind 2015 de door minister Stef Blok in het leven geroepen inspiratieprijs voor flexwonen. Van het prijzengeld, tienduizend euro, werd een fitnessruimte ingericht. Verder is er een ontmoetingsruimte, een wasserette en binnenkort een eetpunt waar vrijwilligers van verspild voedsel gratis maaltijden maken. "Ik vertel bewoners niet hoe ze moeten leven", zegt Van Lierop, "ze kunnen hier zelfstandig wonen. Wel zie ik dat veel bewoners elkaar opzoeken en activiteiten organiseren."

