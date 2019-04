In het voormalig MC Zuiderzee kun je na de overname door St. Jansdal niet zomaar meer bloed laten prikken

Even naar het ziekenhuis is voor inwoners van Lelystad en omstreken niet meer zo vanzelfsprekend als vorig jaar. Toen was er nog een algemeen ziekenhuis, het MC Zuiderzee. Na het faillissement en de overname door St. Jansdal botsten orthopeden, kaakchirurgen en reumatologen met de nieuwe eigenaren en begonnen voor zichzelf. Wat merken bijvoorbeeld reumapatiënten daarvan?

Een deel van de reumatologen is overgestapt naar de zelfstandige kliniek Reumazorg ZWN. Als een patiënt de arts volgt, kan hij geen bloed meer laten prikken in het ziekenhuis. Wij behandelen geen patiënten van concurrerende klinieken, stelt St. Jansdal. De patiënt moet uitwijken naar Almere om bloed te laten prikken. Dat geldt ook voor andere diagnostische behandelingen, zoals röntgenfoto’s. “Die foto’s hebben mensen niet dagelijks nodig”, zegt de bestuursvoorzitter van Reumazorg WZN, Josien Veris. “Een röntgenfoto maak je eens in de twee of drie jaar. Toch beginnen we binnenkort met een eigen röntgenunit die we samen met andere zelfstandige behandelcentra, huisartsen en andere zorgverleners opzetten. Dan hebben patiënten in Lelystad een tweede punt om foto’s te maken.” Ja, dat is extra concurrentie voor St. Jansdal, maar dat hebben ze aan zichzelf te danken, zegt Veris. Moeten ze maar samenwerken.

Samenwerken met een concurrent gaat in dit geval ten koste van onze mogelijkheden om een compleet zorgaanbod voor Lelystad te realiseren Woordvoerder St. Jansdal

Concurrentie Mag St. Jansdal zomaar patiënten weigeren van een andere kliniek? Als het bijvoorbeeld gaat om spoedeisende hulp natuurlijk niet, maar bij een diagnostische behandeling ligt dat anders. St. Jansdal beroept zich op concurrentieoverwegingen. “Samenwerken met een concurrent gaat in dit geval ten koste van onze mogelijkheden om een compleet zorgaanbod voor Lelystad te realiseren”, stelt het ziekenhuis. Immers, door alle concurrentie wordt het moeilijker voor St. Jansdal om in Lelystad het hoofd boven water te houden. Maar Reumazorg ZWN vraagt zich af of het ziekenhuis zich niet schuldig maakt aan misbruik van marktmacht. Zij heeft de Nederlandse Zorg Autoriteit (NZA) en de Autoriteit Consument en Markt (ACM) gevraagd onderzoek in te stellen. Een ander probleem van het nieuwe Reumazorg ZWN in Lelystad is dat de locatie nog nog geen contract heeft kunnen sluiten met zorgverzekeraar Achmea, daar wordt nog over gesproken. De zorgverzekeraar vergoedt nu ongeveer driekwart van de kosten. Maar daar merken de patiënten niets van, zegt Veris. “De rest hoeven patiënten niet bij te betalen, dat leggen wij bij.” De zelfstandige kliniek Kaakchirurgie Lelystad, die werd opgericht door opgestapt personeel uit MC Zuiderzee kampt met hetzelfde probleem en is nog in gesprek met de zorgverzekeraars over contracten.

